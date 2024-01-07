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أوكرانيا تكشف استخدام روسيا صواريخ كورية شمالية في خاركيف

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 07 يناير 2024, 03:02 مساء
أوكرانيا تكشف استخدام روسيا صواريخ كورية شمالية في خاركيف
بقايا صاروخ تعتقد السلطات في أوكرانيا أنه من صنع كوريا الشمالية أطلقته روسيا في خاركيف. (رويترز)
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قدم مكتب المدعي العام في منطقة خاركيف الأوكرانية مزيدا من الأدلة التي تكشف استخدام روسيا صواريخ زودتها كوريا الشمالية بها، وعرض صورا لشظايا بعض الصواريخ.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا ضربت أوكرانيا هذا الأسبوع بصواريخ قدمتها كوريا الشمالية لموسكو للمرة الأولى منذ انطلاق الحرب الروسية، كما نقلت وكالة «رويترز»، السبت.

وقال الناطق باسم مكتب المدعي العام، دميترو تشوبينكو: «الصاروخ، وهو أحد الصواريخ العديدة التي ضربت مدينة خاركيف في الثاني من يناير، كان مختلفا بصريا وفنيا عن النماذج الروسية».

وأضاف: «نموذج الإنتاج ليس حديثا للغاية. هناك اختلافات واضحة عن صواريخ إسكندر التقليدية»، موضحا أن قطر الصاروخ أكبر قليلا من صاروخ «إسكندر» الروسي. كما أن فوهته ولفائفه الكهربائية الداخلية والأجزاء الخلفية كانت مختلفة أيضا.

وتابع تشوبينكو: «لهذا نميل إلى احتمال أن يكون هذا الصاروخ زودت به كوريا الشمالية روسيا»، رافضا تقديم مزيد التفاصيل في هذا الشأن.

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الهجوم الروسي الأكبر
ونفذت روسيا عدة هجمات على منطقة خاركيف خلال الأسبوع، متسببة في مقتل شخصين وإصابة 60 آخرين على الأقل، في واحدة من أكبر هجماتها الصاروخية وبالطائرات المسيرة منذ انطلاق العمليات العسكرية في فبراير العام 2022.

وتخضع كوريا الشمالية إلى حظر السلاح مفروض عليها من قِبل الأمم المتحدة منذ أن أجرت اختبارا للقنبلة النووية في العام 2006. وتمنع قرارات مجلس الأمن، التي حظيت بدعم روسيا، الدول من التعامل في الأسلحة أو المعدات العسكرية مع بيونغ يانغ.

بقايا صاروخ تعتقد السلطات في أوكرانيا أنه من صنع كوريا الشمالية أطلقته روسيا في خاركيف. (رويترز)
بقايا صاروخ تعتقد السلطات في أوكرانيا أنه من صنع كوريا الشمالية أطلقته روسيا في خاركيف. (رويترز)
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