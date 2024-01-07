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مناورات كورية شمالية بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية بين الكوريتين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 10:56 صباحا
مناورات كورية شمالية بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية بين الكوريتين
استعراض عسكري لجيش كوريا الشمالية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تجري كوريا الشمالية مناورات بالذخيرة الحيّة عند سواحلها الغربية قرب الحدود البحرية بين الكوريتين، وفق ما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية الأحد، في ثالث يوم على التوالي من التدريبات العسكرية قرب الحدود البحرية المتنازع عليها مع سيول.

وذكرت «يونهاب»، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن «كوريا الشمالية تجري مناورات بالذخيرة الحيّة على الساحل الغربي»، دون نشر تفاصيل إضافية، على ما نقلت وكالة «فرانس برس».

 وأوصى مسؤولون محليون في كوريا الجنوبية سكان الجزر الحدودية البحرية بـ«أخذ الحيطة والحذر بشأن النشاطات في الهواء الطلق».

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