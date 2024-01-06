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11 قتيلا بينهم خمسة أطفال في قصف روسي على شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 07:06 مساء
11 قتيلا بينهم خمسة أطفال في قصف روسي على شرق أوكرانيا
مضادات صواريخ في أوكرانيا. (الإنترنت)
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قُتل 11 شخصًا على الأقل بينهم خمسة أطفال وأُصيب ثمانية آخرون بجروح في قصف روسي السبت على مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، وفقما أعلن حاكم منطقة دونيتسك.

وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين على «تلغرام»، «ضرب الروس المنطقة بصواريخ (إس-300) ما خلّف 11 قتيلًا وثمانية جرحى. وكانت الضربة الرئيسية في بوكروفسك وريفني»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت كييف الجمعة أن روسيا نفذت خلال الليل هجمات في مناطق مختلفة من أوكرانيا أطلقت خلالها 29 طائرة مسيرة هجومية ذات تصميم إيراني جرى إسقاط 21 منها. وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي «تم إطلاق ما مجموعه 29 طائرة مسيرة من طراز (شاهد-136/131)»، مؤكدة أن قواتها أسقطت 21 من هذه المسيرات في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت أوكرانيا أنها غير قادرة بعد على تأكيد استهداف روسيا لأراضيها باستخدام صواريخ زودتها بها كوريا الشمالية، بعد اتهام البيت لبيونغ يانغ بتقديم دعم لموسكو.

صواريخ كوريا الشمالية
وقال البيت الأبيض الخميس الماضي إن كوريا الشمالية سلمت روسيا صواريخ استُخدمت خلال هجمات واسعة النطاق على أوكرانيا في الأيام الأخيرة، منددا بـ«تصعيد مثير للقلق» قد تترتب عليه «عواقب».

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وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين «تفيد معلوماتنا أن كوريا الشمالية زودت روسيا أخيرا منظومات لإطلاق صواريخ بالستية إضافة إلى صواريخ بالستية عدة». ولم يؤكد الجيش الأوكراني ذلك.

زيادة إنتاج منصات إطلاق الصواريخ
وقال الناطق باسم القوة الجوية الأوكرانية يوري إغنات الجمعة «إلى الآن، لا معلومات لدينا بأنه تمّ استخدام صواريخ مماثلة. الولايات المتحدة أدلت ببيان بهذا المعنى». وتابع «لذا على الخبراء درس الحطام، وبعد ذلك يمكننا أن نقول ما إذا كان ذلك (الاستخدام) واقعا... لا يمكنني تأكيد ذلك بعد».

وأتى الموقف الأوكراني في يوم دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى زيادة إنتاج منصات إطلاق الصواريخ استعدادا لـ«مواجهة عسكرية» مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.

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