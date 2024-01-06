تايوان تندد بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط.. وتصفه بـ«تهديد خطير»

القاهرة - بوابة الوسط

نددت وزارة الدفاع التايوانية، السبت، بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط الذي يفصل بين الجزيرة وبر الصين الرئيسي، واصفة هذه الخطوة بأنها «تهديد خطير» للرحلات الجوية وشكل من أشكال المضايقة.

وتعد الصين تايوان إقليماً تابعاً لها، وتعهّدت بإعادته إلى سيادتها، من دون أن تستبعد استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر ، بحسب «فرانس برس».

ضغوط عسكرية وسياسية

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية والسياسية في السنوات الأخيرة من خلال إرسال أعداد غير مسبوقة من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية إلى محيط الجزيرة.

وفي ديسمبر الماضي، بدأت وزارة الدفاع التايوانية ترصد مناطيد صينية حول تايوان، مشيرة إلى أربع حوادث حلقت فيها المناطيد مباشرة فوق الجزيرة.

وأكدت، في بيان، أن «المناطيد تشكّل تهديدا خطيرا لأمن عدد كبير من الرحلات الجوية الدولية»، منددةً بـ«استهتار الصين بسلامة الطيران».

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ونشرت وزارة الدفاع، السبت، رسماً توضيحياً يُظهر منطادين صينيين أشارت إلى أنهما عبرا الخط الأوسط في اليوم السابق، في حين حلّق أحدهما مباشرة فوق الجزيرة.

وأضاف البيان: «المناطيد التي أُرسلت أخيراً تشكّل جزءاً من تكتيكات المنطقة الرمادية الرامية إلى التأثير على معنويات شعبنا».

تكتيكات «المنطقة الرمادية» تعني لجوء دولة ما إلى عمليات مضايقة لا ترقى إلى أعمال حربية مفتوحة. ويعتبر عدد كبير من الخبراء أنّ الصين تستخدم هذه الأنشطة مع تايوان من خلال استعراضها القوة العسكرية بشكل شبه يومي في محيط الجزيرة.

وقالت الوزارة: «ندعو إلى وقف فوري لهذه الممارسات من أجل ضمان سلامة الطيران في المنطقة».

تدهورت العلاقات

تأتي هذه التطوّرات قبل أسبوع من انتخابات تايوان المرتقبة في 13 يناير. ومن المواضيع الرئيسية المُثارة في هذه الانتخابات طريقة إدارة المرشحين العلاقات مع الصين.

وقد تدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه منذ وصول تساي إنغ-وين إلى السلطة في تايوان العام 2016، لأنّه لا يعترف بسيادة بكين على الجزيرة.