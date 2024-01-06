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تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:50 صباحا
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. (الإنترنت)
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ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أدٌخِل إلى المستشفى الإثنين الماضي بسبب مضاعفات صحية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة متنامية في الشرق الأوسط. 

وقال الناطق باسم «بنتاغون» بات رايدر، في بيان، إن أوستن نقل إلى مستشفى «وولتر ريد العسكري» قرب واشنطن مساء الأول من يناير «بسبب مضاعفات حدثت إثر إجراء طبي غير طارئ»، من دون تحديد طبيعة المضاعفات أو مدة بقائه في المستشفى، وفقا لوكالة «فرانس برس».

نائبة وزير الدفاع مستعدة للتحرك
وأضاف: «إنه يتعافى جيدا، ويُتوقع أن يستأنف مهماته بالكامل الجمعة».  وتابع «رايدر»: «في كل لحظة، كانت نائبة وزير الدفاع مستعدة للتحرك، واستخدام صلاحيات الوزير عند الضرورة». 

بينما أوضح ناطق آخر باسم «بنتاغون»، في وقت لاحق، إن نائبة الوزير كاثلين هيكس «مخولة تلقائيا بتولي مهمات الوزير إذا كان عاجزا عن ذلك»، مشيرا إلى أنها اتخذت بالفعل «قرارات روتينية نيابة عن أوستن هذا الأسبوع».

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يأتي دخول أوستن المستشفى في وقت يتصاعد فيه التوتر الذي تواجهه الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، والمرتبط بالنزاع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

بينما كثف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر، وتستهدف مجموعات أخرى في العراق وسورية القوات الأميركية المتمركزة في البلدين باستخدام صواريخ ومسيّرات. 

والخميس، قُتل قيادي عسكري وعنصر في أحد الفصائل الحليفة لإيران بقصف أميركي استهدف مقرا للحشد الشعبي في بغداد. وقال ناطق باسم «بنتاغون»: «الرئيس والوزير أذنا بالعملية في العراق، والوزير كان على علم بها».

ولأنّ وزارة الدفاع الأميركية لم تكشف في وقت مبكر عن دخول أوستن المستشفى، فقد أثار إعلانها، الجمعة، نقله إلى المركز الطبّي انتقادات من رابطة الصحفيين في «بنتاغون».

«مخاوف كبيرة» لرابطة الصحفيين
وأعربت الرابطة عن «مخاوف كبيرة» في رسالة وجّهتها إلى الوزارة، قائلة إن تأخير الإعلان أياما عدة «حتى وقت متقدّم من مساء الجمعة يُعدّ فضيحة».

وشددت على أن «للجمهور الحق في معرفة متى يجري إدخال أعضاء الحكومة الأميركية المستشفى أو عندما يجري تفويض مهماتهم إلى شخص آخر إثر إجراء طبي».

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