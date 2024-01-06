الرئيس الصيني يعزي نظيره الإيراني في ضحايا «الهجوم الإرهابي»

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في)، أن الرئيس شي جين بينغ وجه رسالة تعزية إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الخميس بعد «الهجوم الإرهابي» الذي وقع محافظة كرمان يوم الأربعاء الماضي.

وأسفر انفجاران عن مقتل 84 شخصا وإصابة العشرات في إيران خلال مراسم لإحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة بالعراق عام 2020، بحسب وكالة «رويترز».

الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب

وقال مسؤولون في إيران إن «إرهابيين» يقفون وراء الحادث، فيما تبني تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، تنفيذ الهجوم.

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إنه شعر بالصدمة من الهجوم وشدد على أن الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب و«تدين بشدة الهجمات الإرهابية»، وتدعم بقوة جهود إيران لحماية الأمن القومي والاستقرار.