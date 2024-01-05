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الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى وقف أفعالها «المزعزعة للاستقرار»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 09:21 مساء
الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى وقف أفعالها «المزعزعة للاستقرار»
مبنى وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن، (أرشيفية، الإنترنت)
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دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى «وقف أفعالها المزعزعة للاستقرار»، والعودة إلى الدبلوماسية، وذلك بعدما أطلقت بيونغ يانغ مدفعية قرب جزيرتين حدوديتين لكوريا الجنوبية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في تصريح اليوم الجمعة: «ندعو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الامتناع عن مزيد من الأفعال الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار، والعودة إلى الدبلوماسية»، مستخدما التسمية الرسمية لكوريا الشمالية، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأجرت البحرية الكورية الجنوبية، مناورات بالذخيرة الحية في جزيرة يونبيونغ الحدودية اليوم، ردا على إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية في المنطقة.

وأوردت يونهاب أن القوات البحرية أجرت «مناورات بالذخيرة الحية بمدافع هاوتزر الذاتية الدفع من طراز كي9»، وهي الأولى من نوعها في المنطقة منذ أوقف البلدان العمل باتفاق عسكري في نوفمبر الماضي.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، «في ظل الوضع الراهن، نأمل بأن تحافظ كل الأطراف على الهدوء وضبط النفس، وتمتنع عن القيام بخطوات تزيد من التوترات، وتفادي تصعيد إضافي للوضع، وتوفير ظروف لاستئناف الحوار المجدي».

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