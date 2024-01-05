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بلينكن يصل تركيا في مستهل جولته بالمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 06:28 مساء
بلينكن يصل تركيا في مستهل جولته بالمنطقة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل كوريا الجنوبية، 8 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، مساء الجمعة، إسطنبول التي تعد محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في قطاع غزة، وفق مراسل وكالة «فرانس برس».

وبالإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن «إسرائيل» والضفة الغربية في إطار جولته الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن سيناقش خلال جولته مسائل عدة، من بينها «إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير»، وفقا للوكالة الفرنسية.

بينما ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة مع دخول العدوان يومه 91 إلى 22 ألفا و600 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من 57 ألفا و910 إصابات وآلاف المفقودين، وفق بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.

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