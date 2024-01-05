البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف في بحر العرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت البحرية الهندية، اليوم الجمعة، إنقاذ 21 شخصا هم أفراد طاقم سفينة في بحر العرب وجهت نداء استغاثة إثر تعرضها لـ«محاولة خطف».

وقالت البحرية في بيان: «جرى بسلام إجلاء جميع أفراد الطاقم، البالغ عددهم 21 (بينهم 15 هنديا)، الذين كانوا على متن السفينة»، لافتة إلى ما بدا تراجعا عن محاولة الخطف بعد «تحذير قوي» وجهته البحرية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قالت البحرية الهندية إنها تراقب سفينة ترفع علم ليبيريا في بحر العرب، أصدرت نداء استغاثة، للإبلاغ عن محاولة اختطافها، وأرسلت مدمرة لتقديم مساعدة.