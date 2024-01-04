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ضربة أميركية تسفر عن مقتل قيادي عسكري موال لإيران في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 10:30 مساء
ضربة أميركية تسفر عن مقتل قيادي عسكري موال لإيران في العراق
عناصر في الحشد الشعبي أمام أحد مقراتهم في العاصمة بغداد بعد قصف أودى بحياة قيادي وعنصر في أحد فصائل الحشد في 4 يناير 2024 (أ ف ب)
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أعلن مسؤول أميركي في وزارة الدفاع اليوم الخميس أن ضربة أميركية أدت إلى مقتل القيادي العسكري لفصيل موال لإيران في العراق تورّط في هجمات ضد الجنود الأميركيين.

وقال المسؤول في بيان «تم تنفيذ هذه الضربة دفاعا عن النفس. لم يتعرّض أي من المدنيين إلى الأذى. لم يجر ضرب أي بنى تحتية أو منشآت»، بحسب «فرانس برس».
 

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