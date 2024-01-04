ضربة أميركية تسفر عن مقتل قيادي عسكري موال لإيران في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي في وزارة الدفاع اليوم الخميس أن ضربة أميركية أدت إلى مقتل القيادي العسكري لفصيل موال لإيران في العراق تورّط في هجمات ضد الجنود الأميركيين.

وقال المسؤول في بيان «تم تنفيذ هذه الضربة دفاعا عن النفس. لم يتعرّض أي من المدنيين إلى الأذى. لم يجر ضرب أي بنى تحتية أو منشآت»، بحسب «فرانس برس».



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ محطات ليبية لافتة في 2023

■ رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة

■ جريدة «الوسط»: ليبيا تدخل عاماً جديداً مثقلة بالانقسام وتغول الفساد

■ «مكافحة الأمراض» يتوقع ازدياد إصابات «كورونا» في ليبيا

■ بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

■ لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون

■ «مئوية ليبيا».. الحلقة الأولى

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ شاهد على قناة «الوسط».. «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»

■ «مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟

■ «تحقيقات»:القاتل الصامت



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

■ ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟