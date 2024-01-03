  • Alwasat News
Atwasat

مسؤولون روس: تعرض جزيرة القرم ومنطقتين حدوديتين لهجمات أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 01:29 مساء
مسؤولون روس: تعرض جزيرة القرم ومنطقتين حدوديتين لهجمات أوكرانية
أضرار في منطقة بيلغورود الروسية جراء قصف أوكراني في الثاني من يناير 2024 (أ ف ب)
alwasat radio

قال مسؤولون روسيون محليون إن شبه جزيرة القرم ومنطقتين روسيتين حدوديتين مع أوكرانيا، تعرضت لموجة جديدة من الهجمات الأربعاء غداة قصف عنيف استهدف كييف، وعلى وقع تصعيد للضربات الجوية المتبادلة بين الطرفين.

وذكر حاكم منطقة بيلغورود فياتشسلاف غلادكوف إن «الوضع في بيلغورود لا يزال متوترا. لقد وقع هجومان في الصباح» ، بحسب «فرانس برس» .

اعتراض 6 صواريخ
وأعلن الدفاع الجوي الروسي اعتراض ستة صواريخ فوق منطقة بيلغورود التي تعرضت لضربات متكررة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل زهاء عامين. وقتل شخص وجرح 11 آخرون الثلاثاء، بحسب غلادكوف.

وألحق هجوم جوي أضرارًا ببنى تحتية وتسبب بانقطاع الكهرباء في منطقة كورسك إلى الشمال من بيلغورود، حسبما قال الحاكم رومان ستاروفويت على «تلغرام».

-  أوكرانيا تتهم روسيا بـ«تعمد» قصف مناطق سكنية
- روسيا تعلن إسقاط 4 صواريخ أطلقتها أوكرانيا باتجاه منطقة حدودية

وأُسقط صاروخ آخر قرب سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، بحسب حاكم المدينة، دون ورود تقارير عن أضرار.

وتشهد المناطق الروسية الحدودية مع أوكرانيا هجمات بشكل متكرر منذ اندلاع الحرب. لكن بيلغورود تعرضت لضربات بشكل خاص عقب قصف روسي واسع النطاق على أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وأدى القصف الصاروخي الروسي الذي طال الجمعة مدنًا أوكرانية من بينها كييف، إلى مقتل ما يزيد على 30 شخصًا.

إطلاق 99 صاروخًا على أوكرانيا
وردا على ذلك تعرضت بيلغورود لسلسلة من الهجمات في نهاية الأسبوع، أدت إلى مقتل 25 شخصًا في حصيلة غير مسبوقة منذ بدء الحرب بين البلدين.

وأطلقت روسيا 99 صاروخًا على أوكرانيا صباح الثلاثاء، بحسب كييف، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»

ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»
شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين
«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية

«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية
انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)

انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)
منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا

منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة

«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماكرون يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى «تجنب أي سلوك تصعيدي في لبنان»
ماكرون يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى «تجنب أي سلوك تصعيدي في ...
تايوان ترصد 4 مناطيد صينية قبل الانتخابات الرئاسية
تايوان ترصد 4 مناطيد صينية قبل الانتخابات الرئاسية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 قتيلا و300 جريح
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 قتيلا و300 جريح
منذ سبعة عقود.. أطباء إنجلترا يبدأون أطول إضراب في تاريخ الخدمات الصحية
منذ سبعة عقود.. أطباء إنجلترا يبدأون أطول إضراب في تاريخ الخدمات ...
محاكمة وزير الصحة السابق في فيتنام بتهمة الرشوة
محاكمة وزير الصحة السابق في فيتنام بتهمة الرشوة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف...
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن في البحر الأحمر
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن ......
المزيد
تركيا تعتقل 56 شخصا مطلوبين من 18 دولة
تركيا تعتقل 56 شخصا مطلوبين من 18 دولة...
مسؤولون روس: تعرض جزيرة القرم ومنطقتين حدوديتين لهجمات أوكرانية
مسؤولون روس: تعرض جزيرة القرم ومنطقتين حدوديتين لهجمات ......
«رويترز»: واشنطن تتوصل إلى اتفاق لتمديد تواجدها العسكري في قطر لعشر سنوات إضافية
«رويترز»: واشنطن تتوصل إلى اتفاق لتمديد تواجدها العسكري في ......
محاكمة وزير الصحة السابق في فيتنام بتهمة الرشوة
محاكمة وزير الصحة السابق في فيتنام بتهمة الرشوة...
منذ سبعة عقود.. أطباء إنجلترا يبدأون أطول إضراب في تاريخ الخدمات الصحية
منذ سبعة عقود.. أطباء إنجلترا يبدأون أطول إضراب في تاريخ ......
المزيد