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«رويترز»: واشنطن تتوصل إلى اتفاق لتمديد تواجدها العسكري في قطر لعشر سنوات إضافية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 03 يناير 2024, 01:08 مساء
«رويترز»: واشنطن تتوصل إلى اتفاق لتمديد تواجدها العسكري في قطر لعشر سنوات إضافية
قاعدة العديد الجوية في قطر. (رويترز)
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أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لتمديد تواجدها العسكري في قاعدة عسكرية في قطر لمدة عشر سنوات إضافية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن القاعدة المقصودة هي قاعدة العديد الجوية العسكرية الكائنة في الصحراء جنوب غرب العاصمة الدوحة، وتضم المنشأة العسكرية الأكبر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» على طلبات التعليق، وفق «رويترز».

ولعبت قطر دورا رئيسيا في مباحثات الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين، والتوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار في غزة.

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وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل منتظم مع أمير قطر منذ السابع من أكتوبر الماضي لتأمين إطلاق الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، وتعزيز إدخال المساعدات إلى غزة.

وطالت قطر بعض الانتقادات من قبل نواب في الكونغرس الأميركي بسبب تواجد بعض قادة «حماس» في البلاد. وأرسلت مجموعة من 113 عضوا بالكونغرس من الحزبين رسالة في 16 من أكتوبر الماضي إلى بايدن تطالبه بالضغط على الدول الداعمة لـ«حماس» بما فيها قطر.

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