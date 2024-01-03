ماكرون يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى «تجنب أي سلوك تصعيدي في لبنان»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي إلى «تجنّب أيّ سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان»، وذلك إثر اغتيال صالح العاروري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بضربة صاروخية استهدفت مكتباً للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ونسبتها مصادر لبنانية وفلسطينية إلى الكيان الصهيوني.

وقال قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بالوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أنّه «ينبغي تجنّب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأنّ فرنسا ستستمرّ في إيصال هذه الرسائل إلى كلّ الجهات الفاعلة المعنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة»، وفقا لـ« فرانس برس».