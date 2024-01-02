«رويترز»: ثلاثة انفجارات في البحر الأحمر قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري»، الثلاثاء، تأكيدها وقوع ثلاثة انفجارات قربها على بعد نحو 24 كيلومترا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وقالت الوكالة إن سفينة حاويات التي ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع ثلاثة انفجارات، وجرى سماع قبطان السفينة عبر الترددات العالية جدًا وهو يتصل بسفينة حربية تابعة للتحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة الأميركية.



واوضحت «أمبري» أن سفينة مجاورة أبلغت عن رؤية زورق صغير بطول 50 مترا تقريبا في نطاق 1.6 كيلومتر من موقع الحادث بعد ذلك، لافتة إلى أنها علمت أن ثلاثة صواريخ أطلقت من اتجاه محافظة تعز اليمنية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان يتعلقان بالسفينة نفسها التي لم تحدد الشركة هويتها ولم تكشف أيضًا عن تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.

وتشن جماعة أنصار الله «الحوثيين» هجمات تستهدف سفن تجارية تعبر البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.