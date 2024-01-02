تراجع شعبية نتنياهو.. 15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاءه في منصبه بعد الحرب على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت «رويترز» استطلاعًا للرأي نُشِر اليوم الثلاثاء أظهر أن 15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 15 % فقط يريدون أن يظل نتنياهو رئيسًا للوزراء بعد انتهاء الحرب. وحصل منافسه السياسي وشريكه الحالي في حكومة الحرب، بيني غانتس الذي ينتمي للوسط، على دعم 23% من المشاركين في الاستطلاع. ولم يحدد 30% الشخصية التى يفضلونها، بحسب «رويترز».

%24 يعتقدون من الأفضل التوصل لصفقة تبادل

ووفق الاستطلاع فإن 56% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون استمرار العدوان العسكري على القطاع لاستعادة الأسرى لكن 24% يعتقدون أنه من الأفضل التوصل لصفقة تبادل تشمل إطلاق آلاف السجناء الفلسطينيين الآخرين من السجون الإسرائيلية.

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وقال المعهد إن الاستطلاع أجري على 746 مشاركًا في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر، بمستوى ثقة بلغ 95%، وأظهر استطلاع سابق أجراه المعهد في ديسمبر أن 69% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات بمجرد انتهاء الحرب.

تراجع شعبية نتنياهو

وأعلن نتنياهو السبت الماضي أن العملية العسكرية ستسغرق شهورًا. وأظهرت استطلاعات رأي متتالية تراجع شعبية نتنياهو بشدة منذ عملية طوفان الأقصى التى نفذتها حماس.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني وشرد معظم سكان القطاع.