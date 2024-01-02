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إيران تعلق على اغتيال القيادي في «حماس» صالح العاروري في بيروت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 09:11 مساء
إيران تعلق على اغتيال القيادي في «حماس» صالح العاروري في بيروت
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري. (الإنترنت)
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أكدت إيران، الثلاثاء، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري «سيزيد دون شك دافع المقاومة لقتال إسرائيل»، وأدانت الخارجية الإيرانية، في بيان، مقتل العاروري في انفجار ببيروت.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن «دماء العاروري ستشعل بلا شك طفرة جذوة المقاومة ودافعها لقتال المحتلين، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في المنطقة أيضًا وبين جميع الباحثين عن الحرية في العالم». كما ندد كنعاني بانتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

 اغتيال صالح العاروري
وأعلنت «حماس» اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقياديين آخرين وعدد من العناصر، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة، في الضاحية الجنوبية ببيروت، التي تعد أحد معاقل حزب الله، الحليف لإيران.

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وكان العاروري على قائمة المطلوبين لإسرائيل منذ سنوات ولكنه بعيد هجوم 7 أكتوبر الماضي تحدث عن تفاصيل الهجوم فاعتبرته إسرائيل أحد أبرز المدبرين للهجوم، ويمثل اغتياله تطورًا خطيرًا في الأحداث.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة أنباء لبنان إن «مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبًا لحماس في المشرفية جنوبي بيروت»، وأضافت أن «4 قتلى وعددا من الإصابات سقطوا في استهداف مكتب حماس». واشتعلت النيران بإحدى السيارات المتوقفة في المنطقة، فيما اتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار.

لقاء مقرر مع  الأمين العام لـ«حزب الله»
وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن القيادي الفلسطيني صالح العاروري الذي جرى اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت «كان مقررًا أن يلتقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأربعاء»، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية أصدرت أوامر لوزرائها، تمنعهم من إجراء مقابلات صحفية بشأن عملية الاغتيال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدد في أغسطس الماضي باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، ومسؤول الضفة الغربية صالح العاروري، المتهم بالوقوف خلف سلسلة الهجمات التي نفذتها الحركة في الضفة خلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية. ومرر نتنياهو رسالة واضحة للعاروري، قائلاً إنه سمع تصريحاته التحريضية، وهو مختبئ في لبنان، وإنه (أي العاروري) «يعرف جيدًا سبب اختبائه هو ورفاقه».

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