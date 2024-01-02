5 قتلى في اصطدام طائرتين بمطار «هانيدا» في طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير النقل الياباني تيتسيو سايتو، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل اصطدمت مع طائرة تابعة لشركة الخطوط اليابانية في مطار «هانيدا» في طوكيو.

وقال سايتو للصحفيين: «في ما يتعلق بطائرة خفر السواحل، جرى إبلاغنا بأن الطيار نجا وتأكدت وفاة خمسة أشخاص»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأظهرت مشاهد عرضتها قناة «إن إتش كيه» طائرة خفر السواحل تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها. وفي وقت لاحق، أظهرت اللقطات التلفزيونية كتلا هائلة من النيران تلتهم كامل هيكل الطائرة الذي انشطر إلى نصفين بينما عملت فرق الإطفاء على محاولة إخمادها.

السلطات اليابانية «تدقق في تفاصيل» الحادث

ولم تتضح على الفور أسباب الحادث، إلا أن تقارير تلفزيونية تحدثت عن حصول احتكاك بين الطائرة المدنية وأخرى عائدة لخفر السواحل، وأشارت إلى أن الطائرة المدنية وهي من طراز «إيرباص» كانت قد حطت لتوّها في مطار «هانيدا» آتية من مطار سابورو في جزيرة هوكايدو في شمال البلاد.

وقال مسؤول في خفر السواحل في مطار هانيدا الذي يعد من الأكثر ازدحاما في العالم، إن السلطات «تدقق في التفاصيل»، وأضاف لـ«فرانس برس»: «لم يتضح بعد ما اذا حصل احتكاك. لكن من المؤكد أن طائرتنا كان ضالعة في الحادث».

وأشارت قناة «إن إتش كيه» إلى أن أكثر من 70 عربة إطفاء تشارك في عمليات إخماد النيران.

ولم تشهد اليابان حوادث بالغة في مجال النقل الجوي على مدى العقود الماضية. وتعود أسوأ كوارثها من هذا النوع إلى العام 1985، حين تحطمت طائرة للخطوط الجوية اليابانية كانت تقوم برحلة بين طوكيو وأوساكا في منطقة غونما وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 520 من ركابها وأفراد الطاقم. وتعد تلك الكارثة من الأسوأ التي تطال طائرة واحدة في تاريخ النقل الجوي.