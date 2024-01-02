روسيا تعلن إسقاط 4 صواريخ أطلقتها أوكرانيا باتجاه منطقة حدودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت موسكو، الثلاثاء، إسقاط أربعة صواريخ أطلقتها كييف فوق منطقة بيلغورود الحدودية، بعد ساعات على قصف صاروخي روسي استهدف أوكرانيا.

وأفاد الجيش الروسي في بيان بأن «أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربعة صواريخ فوق منطقة بيلغورود»، مضيفا أن الهجوم وقع قرابة الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (09:00 ت غ)، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 72 صاروخا من 99 أطلقتها روسيا صباح الثلاثاء، وأوضح على «تلغرام» أن القوات الأوكرانية «دمرت 72 هدفا جويا»، بينها عشرة صواريخ فرط صوتية من طراز «كينجال» وثلاثة صواريخ من نوع «كاليبر» إضافة إلى 59 صاروخا من طراز «كي إتش-101» و«كي إتش-555» و«كي إتش-55».

في حين أعلنت روسيا تدمير جميع المنشآت «العسكرية-الصناعية» التي استهدفتها في أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «الجيش الروسي نفذ مجموعة ضربات بواسطة أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة ومسيّرات. جرى تحقيق جميع أهداف الضربات وتدمير جميع الأهداف».