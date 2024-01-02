بولندا تعلن إقلاع طائرات «إف-16» لتأمين الحدود مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو» إقلاع طائرات مقاتلة من طراز «إف-16» لمراقبة حدود البلاد مع أوكرانيا خلال قصف صاروخي روسي.

وقال الجيش البولندي في بيان: «من أجل ضمان سلامة المجال الجوي البولندي جرى تفعيل أربع مقاتلات إف-16 وطائرة حليفة للتزويد بالوقود»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، رفع الجيش الأوكراني حالة التأهب الجوي، محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخية روسية. وقالت القوات الجوية على «تلغرام»: «خطر صاروخي في المناطق التي صدر فيها إنذار جوي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات تو-95MS. ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS في الجو»، وفق الوكالة الفرنسية.

ولاحقًا، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية رصد عدد من الصواريخ المتجهة نحو كييف، وتوجهت على «تلغرام» إلى سكان العاصمة بالقول: «كييف، ابقوا في ملاجئكم. عديد الصواريخ متجهة نحوكم»، وفق ما نقلت «فرانس برس».