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شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 08:38 صباحا
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
تقديم الإسعافات لزعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي-ميونغ بعد تعرضه لهجوم في بوسان، 2يناير 2024. (أ ف ب)
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تعرض زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونغ للطعن في رقبته، الثلاثاء، أثناء حديثه إلى صحفيين في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد.

ونشرت وكالة «يونهاب» للأنباء صورة يظهر فيها السياسي على الأرض وجرحه مغطى بمنديل، حسب وكالة «فرانس برس».

وبقى لي جاي ميونغ في وعيه عندما نُقل إلى مستشفى، حسب «فرانس برس»، فيما أشارت «يونهاب» إلى القبض على المهاجم في مكان الواقعة.

وخسر لي أمام المحافظ يون سوك يول في الانتخابات الرئاسيّة العام 2022. وعبر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن «قلقه العميق» بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب الناطقة باسمه كيم سو كيونغ.

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