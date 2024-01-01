  • Alwasat News
Atwasat

وزير دفاع كوريا الجنوبية في ليلة رأس السنة: استفزازات كوريا الشمالية «مقدمة» لدمارها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 11:35 مساء
وزير دفاع كوريا الجنوبية في ليلة رأس السنة: استفزازات كوريا الشمالية «مقدمة» لدمارها
تجربة صاروخية لكوريا الشمالية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية ينبغي أن تدرك أن أعمالها الاستفزازية التي تهدد البلاد لن تمثل سوى مقدمة لتدميرها.

صرح «شين» بذلك في رسالة بمناسبة رأس السنة، وبعد أن وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات «دولتين معاديتين لبعضهما» ،ودعا إلى تكثيف الاستعدادات «لإخضاع كامل أراضي كوريا الجنوبية»، وفقا لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأضاف "شين" في الرسالة «يجب أن نجعل كوريا الشمالية تشعر في أعماقها بأن السلوك الاستفزازي المتهور الذي يهدد كوريا الجنوبية سيصبح قريبا مقدمة لتدميرها»، بحسب «الوكالة الألمانية».

«القوة الهائلة»
وقال إن التهديدات الاستفزازية من قبل كوريا الشمالية ستستمر في العام الجديد، مشيرا إلى نتائج اجتماع الحزب الحاكم بالشمال، ودعا إلى تعزيز الاستعدادات.

وأضاف: «في هذا الوضع الأمني الخطير، يحتاج الجيش إلى تعزيز استعداده للتغلب على العدو». موضحا أن «القوة الهائلة» فقط يمكنها الحفاظ على «السلام الحقيقي»، وليس الكلمات أو الأوراق أو الوهم الباطل.

وتابع وزير الدفاع الكوري الجنوبي بالقول «إذا قام العدو باستفزازات، فلنسحق استعداداته وقدراته على القيام باستفزازات إضافية بالكامل من خلال معاقبته بشكل فوري وبقوة وحتى النهاية». وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه أجرى في وقت سابق من اليوم الاثنين مناورات مدفعية بالذخيرة الحية.

-  كوريا الشمالية تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للتجسس عام 2024
-  سيول تفرض عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي

وأوضح الجيش أن حوالي 330 جنديا من لواء المدفعية بفرقة المشاة الثالثة أطلقوا حوالي 150 قذيفة مدفعية خلال التدريبات في ميدان إطلاق نار في منطقة خط المواجهة المركزية بناء على سيناريو يقوم فيه العدو أولا باستفزازات بالذخيرة النارية.

وحذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الأحد، كوريا الشمالية بشأن خططها لبناء المزيد من الأسلحة الاستراتيجية، قائلة إن نظام «كيم» سيواجه نهايته إذا حاولت بيونج يانج استخدام الأسلحة النووية ضد الجنوب.

هذا ويواصل النظام الكوري الشمالي جهوده للمضي قدما في برامج الأسلحة الخاصة به. وقد أطلق صواريخ باليستية عابرة للقارات خمس مرات في العام الماضي.

تعديل دستور كوريا الشمالية
يشار إلى أنه تمت الموافقة على تعديل دستور كوريا الشمالية بالإجماع «لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال تطوير الأسلحة النووية بسرعة إلى مستوى أعلى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع
الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد

إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد
«تحقيقات»: الميزانية اللغز!

«تحقيقات»: الميزانية اللغز!
كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا

كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا
«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وكالة تسنيم: سفينة حربية إيرانية تدخل البحر الأحمر
وكالة تسنيم: سفينة حربية إيرانية تدخل البحر الأحمر
بريطانيا تفرض قيودًا جديدة تمنع الطلاب الأجانب من اصطحاب عائلاتهم
بريطانيا تفرض قيودًا جديدة تمنع الطلاب الأجانب من اصطحاب عائلاتهم
بوتين: لا نريد القتال «إلى الأبد» في أوكرانيا
بوتين: لا نريد القتال «إلى الأبد» في أوكرانيا
عبور نحو 300 الف مهاجر غير نظامي المانش في 2023
عبور نحو 300 الف مهاجر غير نظامي المانش في 2023
مصرع 4 أشخاص في زلزال اليابان
مصرع 4 أشخاص في زلزال اليابان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
المزيد
وزير دفاع كوريا الجنوبية في ليلة رأس السنة: استفزازات كوريا الشمالية «مقدمة» لدمارها
وزير دفاع كوريا الجنوبية في ليلة رأس السنة: استفزازات كوريا ......
رئيس أيسلندا: لن اترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
رئيس أيسلندا: لن اترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية ......
لافين يتهم المحكمة العليا الإسرائيلية بـ«الاستيلاء على جميع السلطات»
لافين يتهم المحكمة العليا الإسرائيلية بـ«الاستيلاء على جميع ......
مصرع 4 أشخاص في زلزال اليابان
مصرع 4 أشخاص في زلزال اليابان...
عبور نحو 300 الف مهاجر غير نظامي المانش في 2023
عبور نحو 300 الف مهاجر غير نظامي المانش في 2023...
المزيد