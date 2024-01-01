رئيس أيسلندا: لن اترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جودني يوهانسون أستاذ التاريخ السابق ورئيس أيسلندا الحالي في كلمة له لمناسبة العام الجديد، اليوم الاثنين، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، حسبما أفادت محطة «آر يو في» الأيسلندية .

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أول يونيو المقبل، فيما لم يعلن أحد عن ترشحه للمنصب بعد، بحسب «الوكالة الألمانية».

ويوهانسون هو الرئيس السادس لأيسلندا التي تأسست العام 1944، وهو في فترة ولايته الثانية، حيث بإمكانه ترشيح نفسه لثلاث دورات رئاسية.

ويعد من يشغل منصب الرئيس في تلك الدولة الاسكندنافية هو رأس الدولة، وينتخب مباشرة من قبل الشعب، وتعد مهام الرئيس الأيسلندي شرفية إلى حد كبير.



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