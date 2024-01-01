لافين يتهم المحكمة العليا الإسرائيلية بـ«الاستيلاء على جميع السلطات»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم وزير العدل بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا اليوم الإثنين «بالاستيلاء على جميع السلطات»، بعد أن أبطلت بندا رئيسيا في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق «تليغرام» إنه بإصدار الحكم «يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث».

وتابع «إنه يحرم ملايين الإسرائيليين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار».