مصرع 4 أشخاص في زلزال اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «كيودو» للأنباء بمصرع أربعة أشخاص في الزلزال العنيف الذي هز اليابان، وفق ما قالت سلطات منطقة إيشيكاوا.

ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة المنطقة في الجانب المطل على بحر اليابان من جزيرة هونشو الإثنين، ما أدى إلى موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر وألحق أضرارا بمنازل، وأدى إلى اندلاع حريق كبير، بحسب وكالة «فرانس برس».

وطالبت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (07:10 ت غ)، جميع السكان بإخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات.