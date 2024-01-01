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بوتين: لا نريد القتال «إلى الأبد» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 08:25 مساء
بوتين: لا نريد القتال «إلى الأبد» في أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تريد القتال «إلى الأبد» في أوكرانيا ولكنها لن تتخلى عن مواقعها ومستعدة للسلام بشروطها فقط.  

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون اليوم الإثنين خلال زيارة لمستشفى عسكري، إنه راض عن الأداء العسكري الروسي في أوكرانيا حيث إنها تمتلك المبادرة الإستراتيجية على الجبهة، بينما يتضاءل الخصم تدريجيا، بحسب «الوكالة الألمانية».

«بشروطنا فقط»
وقال بوتين «نحن أيضا نريد إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن»، ولكن «بشروطنا فقط». ولم يشر الرئيس الروسي إلى ماهية الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل السلام.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، زادت ثقة الكرملين وسط الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الدعم لأوكرانيا وهو ما تسبب في إيقاف المساعدات للحكومة في كييف.

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وأطلقت أوكرانيا هجوما مضادا في يونيو الماضي لم يسفر سوى عن مكاسب صغيرة وتحاول القوات الروسية حاليا التقدم في دونيتسك وخاركيف الواقعتين في شرق أوكرانيا.   

وألقى بوتين مجددا على النخبة الغربية باللائمة في الحرب في أوكرانيا التي أطلقها قبل نحو عامين. وقال «الأمر لا يتمحور حول مساعدتهم لخصمنا»، ردا على سؤال بشأن المساعدات الغربية لأوكرانيا، مشيرا إلى «أنهم هم خصمنا».

 لن نتراجع عن الأهداف الحربية
وفي وقت سابق، صرح بوتين مرارا بأنه لن يتراجع عن أهدافه الحربية المتمثلة في تأمين نزع السلاح من أوكرانيا، ووضعها المحايد لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلنطي (ناتو) والاحتفاظ بشبه جزيرة القرم ومناطق أوكرانية أخرى .

 

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