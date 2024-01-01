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بريطانيا تفرض قيودًا جديدة تمنع الطلاب الأجانب من اصطحاب عائلاتهم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 07:12 مساء
بريطانيا تفرض قيودًا جديدة تمنع الطلاب الأجانب من اصطحاب عائلاتهم
الطلاب في إنجلترا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس الوزراء ريشي سوناك في تغريدة على موقع «إكس»: «اعتبارا من اليوم، لن يتمكن معظم طلاب الجامعات الأجانب من إحضار أفراد أسرهم إلى المملكة المتحدة»، فيما قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، إن «الممارسات غير المعقولة» للطلاب الأجانب الذين يجلبون أسرهم إلى المملكة المتحدة، ستنتهي مع دخول القيود المفروضة على مسارات التأشيرات حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن كليفرلي القول إن الحظر الذي سيؤثر على الجميع باستثناء من يلتحقون بدورات بحثية للدراسات العليا ومن لديهم منح دراسية بتمويل حكومي ، سيخفض أعداد المهاجرين بعشرات الآلاف ن وفقا لـ «وكالة الألمانية»

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الداخلية المقالة سويلا برافرمان هذه الإجراءات في مايو الماضي قبل وقت قصير من إعلان الأعداد الرسمية للمهاجرين التي بلغت 672 ألفا.

وحذر خبراء من أن هذه الخطوة قد تؤثر على الجامعات التي تعتمد على الرسوم التي يدفعها  الطلاب الأجانب، وأنها قد تضر أيضا بسمعة المملكة المتحدة كوجهة دولية.

وهذا يعني أنه اعتبارا من اليوم الاثنين ، لم يعد يسمح للطلاب الدوليين الذين يبدأون دورات في بريطانيا بالحصول على تأشيرات لعائلاتهم ، ما لم يكونوا مسجلين في برنامج أبحاث الدراسات العليا أو دورة برعاية حكومية.

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