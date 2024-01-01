انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل بعد زلازل اليابان (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

انقطعت الكهرباء عن نحو 33500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل، التي ضربت وسط اليابان الاثنين، وفق ما أفادت المرافق المحلية.

والمناطق المتضررة هي محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان، بحسب وكالة «فرانس برس».

كذلك أغلقت طرق سريعة رئيسية الإثنين في محيط مركز سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت وسط اليابان، وفق ما ذكرت الشركة المشغلة للطرق.

وعُلّقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان، بحسب السكك الحديد اليابانية.