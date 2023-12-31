بعد حكم 52 عامًا.. ملكة الدنمارك تعلن تنازلها عن العرش في 14 يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، الأحد، أنها ستتنازل عن منصبها في 14 يناير 2024، على أن يخلفها في العرش ولي العهد الأمير فريدريك.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي، بعد أن أصدرت الملكة إعلانها الخاص «قررت صاحبة الجلالة الملكة مارغريت الثانية التنازل عن العرش». وقال البيان إنه «في 14 يناير 2024، عندما تتنازل الملكة عن العرش، سيتولى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير فريدريك العرش، بلقب صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر».

وبعد اجتماع في مجلس الدولة، سيعلن رئيس الوزراء تغيير العرش في قلعة كريستيانسبورغ. وأضاف البيان أن «الملكة مارغريت الثانية تولت العرش في 14 يناير 1972، بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع». وبعد تنازلها عن العرش، ستستمر الملكة في الحصول على لقب جلالة الملكة.

عالمة لغوية ومصممة أزياء

لطالما كانت مارغريت، المدخنة الشرهة التي يبلغ طولها مترًا واثنين وثمانين سنتيمترًا، إحدى أكثر الشخصيات شعبية بين جموع الشعب الدنماركي. غالبًا ما كانت تسير في شوارع كوبنهاغن دون مرافقين تقريبًا وحازت إعجاب الدنماركيين بودها وحفاوتها ومواهبها كعالمة لغوية وكمصممة أزياء أيضا.

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كانت مارغريت متزلجة متحمسة أيضًا وعضوًا في وحدة القوات الجوية الدنماركية النسائية كأميرة، وانضمت لدورات التدريب على رياضة الجودو كما خاضت اختبارات التحمل في الثلج، وظلت مارغريت متماسكة حتى مع تقدمها في السن.

وفي العام 2011 وبعدما بلغت السبعين، زارت القوات الدنماركية في أفغانستان مرتدية زيًا عسكريًا من قطعة واحدة. بوصفها الملكة، اعتادت التنقل عبر البلاد وزيارة غرينلاند وأرخبيل جزر فارو- وكلاهما يتبع مملكة الدنمارك ويتمتع بحكم شبه ذاتي- بشكل منتظم، حيث كانت تجد في انتظارها حشودًا مبتهجة في كل مكان.