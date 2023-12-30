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مودي يزور مدينة أيوديا قبل تدشين معبد هندوسي شيد مكان مسجد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 09:30 مساء
مودي يزور مدينة أيوديا قبل تدشين معبد هندوسي شيد مكان مسجد
صورة وزعتها خدمة الإعلام الهندية في 30 ديسمبر 2023 لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في مدينة أيوديا. (أ ف ب)
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توجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت إلى مدينة أيوديا (شمال) لتدشين خطوط مواصلات مخصّصة لزوار معبد هندوسي جديد شُيّد في موقع مسجد سابق شهد أعمال عنف طائفي.

ومن المرتقب تدشين معبد أيوديا الجديد المكرّس للإله رام رسميا الشهر المقبل في موقع مسجد سابق هدمه هندوس متشدّدون قبل أكثر من ثلاثين عاما ، وفقا لـ «فرانس برس».

ويتوقّع أن يزور ملايين الأشخاص كلّ سنة هذا المعبد الذي تعهّد حزب مودي الحاكم بهاراتيا جاناتا تشييده منذ زمن بعيد.

لا بدّ له من الحرص على تراث
وقال ناريندرا مودي أمام حشد من آلاف الأشخاص في هذه المدينة المقدّسة لدى الهندوس «إذا ما أراد بلد ما بلوغ الأعالي، فلا بدّ له من الحرص على تراثه».

وتجمّع حشد غفير في المدينة لمواكبة جولة مودي في أنحائها بمناسبة تدشين مطار جديد وخطوط محدّثة لسكك الحديد والحركة المرورية. غير أن زيارة مودي طغى عليها طابع انتخابي قبل اقتراع 2024 الذي يسعى رئيس الوزراء إلى الفوز فيه بولاية ثانية.

وساهم تشييد معبد أيوديا المقدّرة كلفته بنحو 240 مليون دولار في تلميع صورة ناريندرا مودي في نظر الأغلبية الهندوسية في البلد.

وطلب رئيس الوزراء من الهندوس عدم حضور مراسم التدشين المزمعة الشهر المقبل خشية اكتظاظ الموقع وحدوث فلتان. وقال للحشود «أدعو الجميع إلى الاحتفال في المنزل وزيارة أيوديا في فترة لاحقة».

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ورام من أهمّ الآلهة لدى الهندوس وهو ولد بحسب معتقداتهم في أيوديا قبل نحو 7 آلاف عام في موقع شهد لاحقا تشييد مسجد في القرن السادس عشر.

وفي العام 1992، قام الهندوس بتدمير المسجد في إطار حملة مدعومة من حزب مودي أدّت إلى اندلاع اشتباكات في أنحاء البلد كافة أودت بحياة نحو ألفي شخص، أغلبيتهم من المسلمين.

وشكّل تدمير المسجد ضربة قاصمة لأسس النظام السياسي العلماني في الهند، فاسحا المجال لتصاعد القومية الهندوسية وجعلها راية للقوّة السياسية المسيطرة على البلد.

مشروع إعادة الهيبة
وينظر سكان أيوديا المسلمون الذين ما زالت أعمال العنف الدامية ماثلة في أذهانهم بعين الريبة إلى التطوّرات الأخيرة في مدينتهم.

لكن بالنسبة إلى الهندوس، يتيح هذا المشروع إعادة الهيبة التي تتحلّى بها أيوديا في النصوص الهندوسية القديمة إلى مدينتهم.

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