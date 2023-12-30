استئناف المفاوضات بين الصومال و«أرض الصومال» الانفصالية

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت سلطات منطقة أرض الصومال «صوماليا لاند» الانفصالية على استئناف المفاوضات لحلّ المسائل العالقة مع الصومال، بعد سنوات من التوترات السياسية والجمود.

وجرى التوقيع على الاتفاق الجمعة بعد يومين من المحادثات بوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة هي الأولى من نوعها منذ فشل المفاوضات الأخيرة في العام 2020، بحسب «فرانس برس».

وجاء في بيان نشرته الرئاسة الصومالية «بعد مناقشات طويلة، اتّفق الطرفان على استئناف مسار المفاوضات... مع التركيز على المسائل ذات المصلحة الوطنية بغية التوصّل إلى حلّ دائم».

وضع خريطة طريق للمحادثات في غضون 30 يوما

وأعلنت «صوماليا لاند» أو أرض الصومال، المستعمرة البريطانية السابقة، استقلالها عن الصومال في 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ومنذ ذلك الحين، بقيت المنطقة البالغ عدد سكانها نحو 4.5 ملايين نسمة فقيرة ومعزولة، لكنّها تمتّعت باستقرار نسبي في وقت يتخبّط الصومال منذ عقود في أتون الحرب الأهلية والتمرّد «الإرهابي».

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وينصّ اتفاق جيبوتي على وضع خريطة طريق للمحادثات في غضون 30 يوما، فضلا عن تعاون في المسائل الأمنية وفي مكافحة الجريمة المنظّمة والالتزام بالعمل معا من أجل السلم والاستقرار في مناطق النزاع.

وأشرف على توقيع الاتفاق كلّ من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس إدارة «أرض الصومال» موسى بيحي عبدي. وعقدت محادثات سابقة بين الطرفين في 2012 و2020.

«مرحلة حاسمة نحو المصالحة»

وأشاد وركنه جيبيهو، الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية «إيغاد» التي انضمّ إليها الصومال في نوفمبر، بالاتفاق، كاتبا على حسابه في «إكس» (تويتر سابقا) «أنوّه بأهمية السبل السلمية والحوار لحلّ الصعوبات والخلافات في دولنا الأعضاء كافة».

وأشادت السفارة البريطانية في الصومال بدورها عبر «إكس» بما اعتبرته «مرحلة حاسمة نحو المصالحة». ولأرض الصومال حكومة خاصة. وتصدر المنطقة عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكنها تبقى معزولة في غياب اعتراف دولي باستقلالها.

وقد اشتدّت التوترات السياسية في الأشهر الأخيرة، فاندلعت اشتباكات بين قوّات أرض الصومال والمجموعات المسلّحة الداعمة للحكومة الصومالية، لا سيّما في لاس أنود المتنازع عليها مع منطقة بونتلاند (أرض البنط) المجاورة.