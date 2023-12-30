واشنطن تجدد مطارا عسكريا أقلعت منه الطائرة التي قصفت هيروشيما

القاهرة - بوابة الوسط

يعمل الجيش الأميركي على تجديد مطار عسكري مهجور في جزيرة تينيان الصغيرة في المحيط الهادئ، انطلقت منه صباح السادس من أغسطس 1945 الطائرة التي ألقت القنبلة النووية على هيروشيما.

تستثمر الولايات المتحدة مليارات الدولارات في مواقع إستراتيجية جديدة من أجل محاربة النفوذ المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي قواعد عسكرية بديلة يمكن أن تستخدمها في حال وقوع هجوم على منشآتها الرئيسية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتشكل هذه السياسة التي تتبعها واشنطن مع «شعور بأن الوضع ملح»، وفق قولها، ردا على سياسة بكين المماثلة القائمة منذ سنوات على تحويل جزر صغيرة إلى قواعد عسكرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

إعادة تأهيل مطارات من الحرب العالمية

ويقول الناطق باسم سلاح الجو الأميركي في المحيط الهادئ إنه في وقت تعمل فيه الصين على بناء مدارج لها من الصفر، «منحت عمليات إعادة تأهيل مطارات من الحرب العالمية الثانية للقوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ وسيلة لإنشاء بنى تحتية في المنطقة بسرعة».

في تينيان الأميركية قرب غوام، يتمتع المطار التاريخي الواقع شمال الجزيرة بـ«مساحة كبيرة تحت الحشائش الكثيرة»، حسبما قال قائد القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ، الجنرال كينيث ويلسباك، لجريدة «نيكاي» اليابانية، مضيفا: «سنزيل هذه النباتات من الآن حتى الصيف المقبل من أجل إنشاء قاعدة كبيرة».

- وزير فرنسي يحذر من انجراف الاتحاد الأوروبي للخصومة بين الصين وأميركا

- «جنونية ودنيئة».. بكين تندد بعقوبات أميركية جديدة على مسؤولين صينيين

وتعمل القوات الجوية الأميركية، التي أطلقت أعمال صيانة قرب المطار المدني الحالي في تينيان، على تجديد ما كان في العام 1945 أهم مطار في العالم.

في تلك الحقبة، تناوبت عشرات من طائرات «بي-29» الأميركية على ستة مدارج إقلاع وهبوط في تينيان على بُعد 2300 كيلومتر جنوب اليابان، لقصف الإمبراطورية اليابانية.

وبعدما استولت الولايات المتحدة على الجزيرة من اليابانيين، أنشأت قاعدة عسكرية متقدّمة على عجل، واختيرت لاستخدام أولى القنابل النووية. من هذه الجزيرة الواقعة في أرخبيل ماريانا، أقلعت في السادس والتاسع من أغسطس 1945 الطائرتان اللتان ألقتا بقنبلتي «الولد الصغير» Little Boy و«الرجل البدين» Fat Man، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وإركاع اليابان.

بعد نحو 80 عامًا، عادت الجرافات إلى تينيان، ووضعت هذه المرة بكين نصب عينيها.

وفي 2022، أشارت الوثيقة التي تحدد إستراتيجية الجيش الأميركي للسنوات المقبلة إلى أن «مشروع الصين القسري والعدواني بشكل متزايد لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ يمثل التحدي الأكبر والأخطر للأمن القومي للولايات المتحدة».

وفي السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت الميزانية السنوية المخصصة للبناء العسكري الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ارتفعت من 1.8 مليار دولار في العام 2020 إلى 3.6 مليار في العام 2023، بحسب تقرير صدر عن مركز الأبحاث في الكونغرس.

أمّا النهج الذي تعتمده وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) فواضح أنه يتركز على زيادة القواعد، لزيادة المرونة، حتى تكون القوات الأميركية قادرة على العمل خارج القواعد الأميركية الكبيرة الموجودة في اليابان وكوريا الجنوبية وجزيرة غوام.

ومنذ 2011، «فاوضت الولايات المتحدة للوصول إلى 12 موقعًا دفاعيًا جديدًا في الفلبين وأستراليا، بما فيها مواقع كثيرة تعود للحرب العالمية الثانية»، بحسب تقرير الكونغرس.

استعادة مطارات الحرب العالمية الثانية

وقال قائد القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر الماضي: «يكمن جزء كبير من إستراتيجيتنا في استعادة مطارات الحرب العالمية الثانية. نزيل الحشائش، ولدينا مطار».

وأضاف ويلسباك: «لا نبني قواعد ضخمة، بل نبحث فقط عن مواقع فيها وقود وأسلحة، وربما طعام، وإمكانية أخذ قيلولة، حتى نتمكن من الإقلاع من جديد».

يُطبّق هذا النموذج في تينيان، حيث بدأت أعمال التجديد في فبراير 2022 قرب المطار الحالي في المرحلة الأولى، ثم امتدت إلى المطار السابق العائد لزمن الحرب العالمية الثانية بشمال الجزيرة.

وأوضح الناطق باسم سلاح الجو الأميركي في المحيط الهادئ أن واشنطن مدفوعة بـ«شعور من الإلحاح» سمح للجيش الأميركي بمنشآته الجديدة بـ«تحسين وضع الردع في المنطقة».

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تجديد المدارج خلال عامين، وكذلك أعمال بناء خزانات الوقود من أجل «ضمان القدرة على تحقيق أهداف البعثة في حال استحال الوصول إلى قاعدة أندرسن الجوية في غوام أو غيرها من المواقع في غرب المحيط الهادئ»، حسبما تذكر وثائق مالية للجيش الأميركي التي تحدد ميزانية لهذه المشاريع بما لا يقل عن 162 مليون دولار.