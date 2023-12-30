  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تجدد مطارا عسكريا أقلعت منه الطائرة التي قصفت هيروشيما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 03:44 مساء
واشنطن تجدد مطارا عسكريا أقلعت منه الطائرة التي قصفت هيروشيما
صورة قمر صناعي من العاشر من يناير 2022 نشرتها شركة ماكسار في 28 ديسمبر 2023 تُظهر مطار تينيان في جزر ماريانا. (أ ف ب)
alwasat radio

يعمل الجيش الأميركي على تجديد مطار عسكري مهجور في جزيرة تينيان الصغيرة في المحيط الهادئ، انطلقت منه صباح السادس من أغسطس 1945 الطائرة التي ألقت القنبلة النووية على هيروشيما.

تستثمر الولايات المتحدة مليارات الدولارات في مواقع إستراتيجية جديدة من أجل محاربة النفوذ المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي قواعد عسكرية بديلة يمكن أن تستخدمها في حال وقوع هجوم على منشآتها الرئيسية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتشكل هذه السياسة التي تتبعها واشنطن مع «شعور بأن الوضع ملح»، وفق قولها، ردا على سياسة بكين المماثلة القائمة منذ سنوات على تحويل جزر صغيرة إلى قواعد عسكرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

إعادة تأهيل مطارات من الحرب العالمية
ويقول الناطق باسم سلاح الجو الأميركي في المحيط الهادئ إنه في وقت تعمل فيه الصين على بناء مدارج لها من الصفر، «منحت عمليات إعادة تأهيل مطارات من الحرب العالمية الثانية للقوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ وسيلة لإنشاء بنى تحتية في المنطقة بسرعة».

في تينيان الأميركية قرب غوام، يتمتع المطار التاريخي الواقع شمال الجزيرة بـ«مساحة كبيرة تحت الحشائش الكثيرة»، حسبما قال قائد القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ، الجنرال كينيث ويلسباك، لجريدة «نيكاي» اليابانية، مضيفا: «سنزيل هذه النباتات من الآن حتى الصيف المقبل من أجل إنشاء قاعدة كبيرة».

-  وزير فرنسي يحذر من انجراف الاتحاد الأوروبي للخصومة بين الصين وأميركا
-  «جنونية ودنيئة».. بكين تندد بعقوبات أميركية جديدة على مسؤولين صينيين

وتعمل القوات الجوية الأميركية، التي أطلقت أعمال صيانة قرب المطار المدني الحالي في تينيان، على تجديد ما كان في العام 1945 أهم مطار في العالم.

في تلك الحقبة، تناوبت عشرات من طائرات «بي-29» الأميركية على ستة مدارج إقلاع وهبوط في تينيان على بُعد 2300 كيلومتر جنوب اليابان، لقصف الإمبراطورية اليابانية.

وبعدما استولت الولايات المتحدة على الجزيرة من اليابانيين، أنشأت قاعدة عسكرية متقدّمة على عجل، واختيرت لاستخدام أولى القنابل النووية. من هذه الجزيرة الواقعة في أرخبيل ماريانا، أقلعت في السادس والتاسع من أغسطس 1945 الطائرتان اللتان ألقتا بقنبلتي «الولد الصغير» Little Boy و«الرجل البدين» Fat Man، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وإركاع اليابان.

بعد نحو 80 عامًا، عادت الجرافات إلى تينيان، ووضعت هذه المرة بكين نصب عينيها.

وفي 2022، أشارت الوثيقة التي تحدد إستراتيجية الجيش الأميركي للسنوات المقبلة إلى أن «مشروع الصين القسري والعدواني بشكل متزايد لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ يمثل التحدي الأكبر والأخطر للأمن القومي للولايات المتحدة». 

وفي السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت الميزانية السنوية المخصصة للبناء العسكري الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ارتفعت من 1.8 مليار دولار في العام 2020 إلى 3.6 مليار في العام 2023، بحسب تقرير صدر عن مركز الأبحاث في الكونغرس.

أمّا النهج الذي تعتمده وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) فواضح أنه يتركز على زيادة القواعد، لزيادة المرونة، حتى تكون القوات الأميركية قادرة على العمل خارج القواعد الأميركية الكبيرة الموجودة في اليابان وكوريا الجنوبية وجزيرة غوام.

ومنذ 2011، «فاوضت الولايات المتحدة للوصول إلى 12 موقعًا دفاعيًا جديدًا في الفلبين وأستراليا، بما فيها مواقع كثيرة تعود للحرب العالمية الثانية»، بحسب تقرير الكونغرس. 

استعادة مطارات الحرب العالمية الثانية
وقال قائد القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر الماضي: «يكمن جزء كبير من إستراتيجيتنا في استعادة مطارات الحرب العالمية الثانية. نزيل الحشائش، ولدينا مطار».

وأضاف ويلسباك: «لا نبني قواعد ضخمة، بل نبحث فقط عن مواقع فيها وقود وأسلحة، وربما طعام، وإمكانية أخذ قيلولة، حتى نتمكن من الإقلاع من جديد».

يُطبّق هذا النموذج في تينيان، حيث بدأت أعمال التجديد في فبراير 2022 قرب المطار الحالي في المرحلة الأولى، ثم امتدت إلى المطار السابق العائد لزمن الحرب العالمية الثانية بشمال الجزيرة.

وأوضح الناطق باسم سلاح الجو الأميركي في المحيط الهادئ أن واشنطن مدفوعة بـ«شعور من الإلحاح» سمح للجيش الأميركي بمنشآته الجديدة بـ«تحسين وضع الردع في المنطقة».

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تجديد المدارج خلال عامين، وكذلك أعمال بناء خزانات الوقود من أجل «ضمان القدرة على تحقيق أهداف البعثة في حال استحال الوصول إلى قاعدة أندرسن الجوية في غوام أو غيرها من المواقع في غرب المحيط الهادئ»، حسبما تذكر وثائق مالية للجيش الأميركي التي تحدد ميزانية لهذه المشاريع بما لا يقل عن 162 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟

«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟
ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب بالقاهرة

ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب بالقاهرة
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya
«تحقيقات»: الميزانية اللغز!

«تحقيقات»: الميزانية اللغز!
نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج

نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج
كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا

كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا
اكتشاف «تقويم سماوي» في مقبرة صينية قديمة!

اكتشاف «تقويم سماوي» في مقبرة صينية قديمة!
«لامبورغيني» تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ«لانزادور كونسبت»

«لامبورغيني» تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ«لانزادور كونسبت»
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية

«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة

جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة
«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار

«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة

فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة
نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف

نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف
شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات

شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل طفلين في قصف أوكراني على بيلغورود الروسية
مقتل طفلين في قصف أوكراني على بيلغورود الروسية
زيلينسكي: ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الروسية إلى 39 قتيلًا
زيلينسكي: ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الروسية إلى 39 قتيلًا
بسبب موقف موسكو من العدوان على غزة.. علاقات روسيا و«إسرائيل» في مستواها الأدنى على الإطلاق
بسبب موقف موسكو من العدوان على غزة.. علاقات روسيا و«إسرائيل» في ...
واشنطن تجدد مطارا عسكريا أقلعت منه الطائرة التي قصفت هيروشيما
واشنطن تجدد مطارا عسكريا أقلعت منه الطائرة التي قصفت هيروشيما
«ماكدونالدز ماليزيا» تقاضي حركة تروج لمقاطعة «إسرائيل» مقابل مليون دولار
«ماكدونالدز ماليزيا» تقاضي حركة تروج لمقاطعة «إسرائيل» مقابل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
المزيد
المسلّحون في بورما يحاولون انتزاع التفوق الجوي من العسكريين
المسلّحون في بورما يحاولون انتزاع التفوق الجوي من العسكريين...
10 قتلى و45 جريحاً في ضربة أوكرانية على بيلغورود الروسية
10 قتلى و45 جريحاً في ضربة أوكرانية على بيلغورود الروسية...
«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات (شاهد)
«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح......
«ماكدونالدز ماليزيا» تقاضي حركة تروج لمقاطعة «إسرائيل» مقابل مليون دولار
«ماكدونالدز ماليزيا» تقاضي حركة تروج لمقاطعة «إسرائيل» مقابل......
واشنطن تجدد مطارا عسكريا أقلعت منه الطائرة التي قصفت هيروشيما
واشنطن تجدد مطارا عسكريا أقلعت منه الطائرة التي قصفت ......
المزيد