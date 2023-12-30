بسبب موقف موسكو من العدوان على غزة.. علاقات روسيا و«إسرائيل» في مستواها الأدنى على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

سلطت جريدة «ذا غارديان» البريطانية الضوء على التوتر الذي أصاب العلاقات بين روسيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها بلغت المستوى الأدنى على الإطلاق منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ويرجع ذلك إلى موقف موسكو الداعم القضية الفلسطينية.

وكشفت الجريدة، في تقرير تحليلي نشرته اليوم السبت، تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، في العاشر من ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن «الأجواء بين الثنائي لم تكن اعتيادية، بل مثقلة بالتوترات التاريخية بين البلدين».

وعلى الرغم من تباهي نتانياهو بعلاقته الوثيقة مع الرئيس الروسي، لدرجة أنه استخدم صورة تجمعهما معا خلال حملته الانتخابية في «إسرائيل»، فإن موقف روسيا الداعم القضية الفلسطينية، وهو الذي أكدته في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» بالسابع من أكتوبر الماضي، كان عامل انقسام حاسما في العلاقات الثنائية، حسب «ذا غارديان».

وقال الدبلوماسي الروسي السابق في طهران، نيكولاي كوزانوف: «العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ سقوط الاتحاد السوفيتي».

تناقض الروايات بشأن مكالمة العاشر من ديسمبر

ولفتت المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمتخصصة في السياسة الخارجية الروسية، فيرا ميشلين شابير، إلى أن «الروايات المتناقضة التي نشرتها إسرائيل وروسيا بعد المكالمة في 10 ديسمبر أعطت نظرة ثاقبة على العلاقة المتوترة».

وأوضح نتانياهو، في بيان سابق، أنه تحدث مع الرئيس الروسي، وعبر عن «عدم الرضا بشأن المواقف المعادية لإسرائيل من قِبل المبعوثين الروس في الأمم المتحدة». كما عبر عن «عدم الرضا الكامل فيما يتعلق بتعاون روسيا مع إيران».

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في تلك الأثناء، أعلن الكرملين أن بوتين سلط، خلال المكالمة، الضوء على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن «رد الجيش الإسرائيلي على هجوم حماس يجب ألا يؤدي إلى تلك التداعيات الخطيرة للمدنيين».

وقد صوتت روسيا، قبل يوم واحد من المكالمة، لمصلحة قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، متهمة الولايات المتحدة بالتواطؤ في المجازر الإسرائيلية الوحشية.

تغير المواقف الدولية

في السياق نفسه، اعتبر الدبلوماسي الروسي كوزانوف أن «نهاية الوفاق المعقد بين روسيا وإسرائيل يسلط الضوء على تحول عالمي أكبر يحدث في موقف الكرملين بشأن الشرق الأوسط منذ أن شن بوتين حربه في أوكرانيا، إذ أدركت روسيا بسرعة أن العلاقات مع الغرب تضررت منذ فترة طويلة».

وأضاف: «موسكو، بعد بداية الحرب في أوكرانيا، بدأت تبحث عن طرق لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع الدول العربية، بينما تقترب أيضًا من إيران، التي كانت تقدم قذائف مدفعية وطائرات بدون طيار وصواريخ لجهود الحرب الروسية».

وتابع: «الحرب بين إسرائيل وحماس وفرت لموسكو فرصة نادرة لمغازلة الجنوب العالمي، الذي اتهم النظام الغربي القائم على القواعد بالنفاق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. شعرت موسكو أن الأحداث في غزة تدفع الجنوب العالمي بعيداً عن الغرب، ويمكن أن تجعل مواقفه أكثر تعاطفاً مع موسكو».

وحرصت روسيا خلال العقدين الماضيين على الحفاظ على توازن دقيق في علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وضعت تل أبيب في مأزق أمام الغرب، الذي طالبها بقطع علاقتها مع موسكو.

تحويل الانتباه العالمي عن حرب أوكرانيا

إلى ذلك، اعتبرت الجريدة البريطانية أن «الحرب في قطاع غزة ربما تمثل نجاحا بالنسبة إلى الرئيس الروسي، لأنها ساعدت في تحويل انتباه الغرب عن الحرب المستمرة في أوكرانيا، بينما تجد الولايات المتحدة وأوروبا صعوبة في الدفع قدما بحزمة جديدة من المساعدات التي تعتبر حيوية لبقاء أوكرانيا على المدى الطويل».

لهذا، قال دبلوماسي أوروبي في موسكو، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن «موسكو لديها مصلحة في إطالة أمد الحرب في غزة. هناك تخوف من أن تؤدي حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى عرقلة أي مساعدة لأوكرانيا».