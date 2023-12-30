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مسؤول أممي: الضربات الروسية على أوكرانيا «اعتداءات مروعة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 12:15 صباحا
مسؤول أممي: الضربات الروسية على أوكرانيا «اعتداءات مروعة»
آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية. 29 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
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دان مسؤول رفيع في الأمم المتحدة ما سماه «الاعتداءات الروسية الروعة» على أوكرانيا بعد ضربات واسعة النطاق خلفت 30 قتيلا على الأقل، بحسب كييف.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة محمد الخياري في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس» مساء الجمعة: «للأسف، الاعتداءات المروعة التي وقعت اليوم لم تكن سوى الأحدث في سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي شنتها روسيا الاتحادية».

وقتل 30 شخصا وأصيب 160 على الأقل بجروح جراء الضربات الصاروخية الروسية الواسعة التي استهدفت أوكرانيا صباح الجمعة، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الداخلية إيغور كليمنكو.

بايدن يتعاطف مع الأوكرانيين.. يدعو لخطوات طارئة ومساعدات عسكرية
من جانبه، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس إلى اتخاذ خطوات «طارئة»، لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف، معتبرا أن الهجوم الصاروخي الذي شنّته روسيا صباح اليوم يؤشر إلى رغبتها في محو أوكرانيا.

وأطلقت روسيا عددا غير مسبوق من الصواريخ في يوم واحد على أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 70 بجروح، وفق كييف التي أكدت أن اليوم شهد أكبر هجوم صاروخي بشكل عام.

حصيلة عالية من القتلى الأوكرانيين أوقعتهم روسيا 
وأوضح الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات أن الحصيلة تستثني الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في فبراير العام الماضي وشهدت ضربات «مستمرة وبلا انقطاع».

بعد ذلك، أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن بلاده سترسل مئات الصواريخ للدفاع الجوي لأوكرانيا بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة.

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