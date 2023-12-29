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الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 03:59 مساء
الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية
امرأة تحمل طفلة فوق أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في غزة. (صورة نشرها يس الكوبي ميغيل دياز كانيل على إكس)
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ندد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف «الهمجية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني».

وكتب الرئيس الكوبي في منشور على منصة «إكس»، «إن كل يوم يمر دون توقف للهمجية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، هو يوم عار للإنسانية وضرر خطير للقانون الدولي».

وأرفق دانيل منشوره بصورة لامرأة تحمل طفلة فوق أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في غزة.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21.507 شهداء و55.915 إصابة.

- ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21.507 شهداء

ولفتت الوزارة إلى سقوط 187  شهيدا و312 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة العدوان المستمر برا وجوا وبحرا.

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