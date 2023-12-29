باكستان تمنع احتفالات رأس السنة تضامنا مع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

حظرت باكستان احتفالات رأس السنة، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، وما يتعرضون له من مجازر في ظل عدوان إسرائيلي مستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، ودعت الحكومة الباكستانية المواطنين مساء الخميس، إلى الالتزام بمظاهر «بسيطة».

وفي رسالة متلفزة إلى الأمة قال رئيس الوزراء أنور الحق كاكار، إن الحكومة «حظرت بشكل تام جميع أنواع الفعاليات المتعلقة باحتفالات رأس السنة»، بسبب الوضع في قطاع غزة، بحسب وكالة «فرانس برس».

واندلع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف أكثر من 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، مع تدمير كل مناحي الحياة من منازل مدنيين ومدارس ومستشفيات، فيما يستمر العدوان برا وبحرا وجوا.

«الأمة الباكستانية تشعر بحزن عميق بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين المضطهدين»

وقال كاكار الخميس إن «الأمة الباكستانية بأكملها والأمة الإسلامية تشعر بحزن عميق بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين المضطهدين، وخاصة المذبحة التي يتعرض لها الأطفال الأبرياء في غزة والضفة الغربية».

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وتحيي باكستان ليلة رأس السنة عادة باحتفالات يتخللها إطلاق الأسهم النارية، إضافة إلى عطلة مصرفية في الأول من يناير.

والخميس حظرت إمارة الشارقة بدولة الإمارات إطلاق الأسهم النارية ليلة رأس السنة، بسبب العدوان في غزة.

وقالت شرطة الشارقة في منشور على «فيسبوك»، إن قرار المنع «تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة».