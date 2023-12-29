أوكرانيا: ضربات روسية على خاركيف ولفيف

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت خاركيف (شمال شرق) ولفيف (غرب) لضربات روسية صباح الجمعة على ما أعلن رئيسا بلديتي المدينتين الأوكرانيتين.

في خاركيف أبلغ رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف عن وقوع «هجوم ضخم مع سماع ستة انفجارات على الأقل»، بينما في لفيف تحدث نظيره أندريه سادوفيي عن وقوع «ضربتين»، وفق وكالة «فرانس برس».