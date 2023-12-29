قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

القاهرة - بوابة الوسط

قضت ولاية مين الأميركية، الخميس، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024 بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 2021.

وفي وثيقة رسمية، قالت المسؤولة الديمقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة بتنظيم الانتخابات إن ترامب «غير مؤهل لمنصب الرئيس» بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال «تمرد» من تولي أي مسؤولية عامة، وفق وكالة «فرانس برس».