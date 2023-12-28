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مادورو يطلق مناورات عسكرية ردّا على «تهديد» سفينة حربية بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 10:35 مساء
مادورو يطلق مناورات عسكرية ردّا على «تهديد» سفينة حربية بريطانية
صورة موزعة نشرتها الرئاسة الفنزويلية للرئيس نيكولاس مادورو (وسط) في كراكاس بتاريخ 28 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس أكثر من 5600 عسكري بالمشاركة في مناورة «دفاعية»، ردّا على إرسال بريطانيا سفينة حربية إلى المياه قبالة غويانا.

وقال مادورو إنه أمر بتنفيذ «عملية مشتركة ذات طبيعة دفاعية ردا على استفزاز المملكة المتحدة وتهديدها للسلام وسيادة بلادنا»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت بريطانيا الأحد أنها ستحوّل مسار سفينة «إتش إم إس ترينت» HMS Trent إلى المستعمرة البريطانية السابقة غويانا، في ظل النزاع بين الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وفنزويلا المجاورة بشأن منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط. 

مناورات دفاعية بحرية
وأفاد مصدر في وزارة خارجية غويانا طلب عدم الكشف عن هويته بأنه كان من المقرر أن تصل السفينة غدا الجمعة وستبقى ضمن مياهها الإقليمية مدة «أقل من أسبوع» للمشاركة في مناورات دفاعية بحرية. ولن ترسو السفينة في جورجتاون.

وأظهر البث التلفزيوني المرافق لإعلان مادورو مقاتلات تشارك في المناورات الفنزويلية إضافة إلى سفن ومراكب تسيّر دوريات في المحيط.

وطلب مصدر حكومي فنزويلي من غويانا في وقت سابق «التحرّك فورا من أجل دفع إتش إن إس ترينت للانسحاب والامتناع عن الزجّ بالقوى العسكرية في الجدل المرتبط بالأراضي».

ويشدد مادورو على أن إيسيكيبو التي تشكّل ثلثي أراضي غويانا تقريبا هي في الواقع أرض فنزويلية، في خلاف متواصل منذ عقود اندلع بعدما اكتُشفت رواسب نفطية هائلة في مياهها.

وأثار التصعيد المخاوف من إمكانية اندلاع نزاع للسيطرة على المنطقة النائية الممتدة على مساحة 160 ألف كيلومتر مربّع.

واتفقت الدولتان في وقت سابق هذا الشهر على عدم اللجوء للقوة لتسوية النزاع خلال لقاء جمع مادورو ورئيس غويانا عرفان علي.

وقال مادورو «نؤمن بالدبلوماسية والحوار والسلام»، مضيفا «لكن لا يمكن لأحد أن يهدد فنزويلا أو يعبث معها. نحن رجال سلام وشعب سلام، لكننا محاربون وهذا التهديد غير مقبول بالنسبة لأي دولة ذات سيادة».

وتابع أن «تهديد الإمبراطورية السابقة المنحطة والمتعفّنة، المملكة المتحدة، غير مقبول».

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زار وزير الدولة البريطاني ديفيد روتلي غويانا في وقت سابق هذا الشهر وشدد على وجوب احترام الحدود السيادية، فيما أكد بأن لندن ستتحرّك دوليا لضمان المحافظة على سلامة أراضي غويانا.

ونظّمت حكومة مادورو استفتاء مثيرا للجدل في الثالث من ديسمبر أيّد خلاله 95% من الناخبين إعلان فنزويلا عن حقّها في السيطرة على إيسيكيبو، بحسب مسؤولين في الحكومة اليسارية المتشددة.

تأسيس ولاية فنزويلية في إيسيكيبو
وبدأت منذاك مناورات قانونية لتأسيس ولاية فنزويلية في إيسيكيبو وأمرت شركة النفط الحكومية بإصدار تصاريح لاستخراج النفط في المنطقة.

بدوره، وصف رئيس غويانا الخطوات بأنها تمثّل «تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين».

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