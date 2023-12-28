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كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 10:24 صباحا
كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية
الزعيم الكوري الشمالي (يسار) خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بمقرها في بيونغ يانغ، 27 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى «تسريع الاستعدادات للحرب» في مختلف المجالات بما فيها برنامج الأسلحة النووية إزاء «مناورات المواجهة» التي تجريها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وأمر كيم «الجيش الشعبي وصناعة الذخائر وقطاعي الأسلحة النووية والدفاع المدني بتسريع الاستعدادات للحرب»، متحدثا خلال الاجتماع السنوي الذي تعقده اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذر من «الوضع السياسي والعسكري الخطير في شبه الجزيرة الكورية الذي بلغ نقطة قصوى»، مشيرا إلى «مناورات المواجهة غير المسبوقة في التاريخ التي تعتمدها الولايات المتحدة والقوات التابعة لها».

وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة عددا قياسيا من تجارب الصواريخ البالستية في انتهاك للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. كما أدرجت في دستورها وضعها كقوة نووية وأطلقت بنجاح قمرا صناعيا عسكريا للتجسس واختبرت بنجاح صاروخ «هواسونغ 18» أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات في ترسانتها قادر على إصابة الولايات المتحدة.

سيول تفرض عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي
كيم جونغ أون يؤكد أنه سيرد على أي هجوم نووي بالسلاح الذري
رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «هواسونغ-18»

تقارب مع روسيا
في المقابل، كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها العسكري من خلال تفعيل نظام لتشارك البيانات بصورة آنية حول عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ومضاعفة المناورات العسكرية المشتركة في المنطقة.

وأرسل الجيش الأميركي بصورة خاصة إلى كوريا الجنوبية في الأشهر الماضية الغواصة «يو إس إس ميسوري» العاملة بالدفع النووي وحاملة الطائرات «يو إس إس رونالد ريغان» وقاذفة استراتيجية من طراز «بي-52» في خطوات أثارت كل منها غضب كوريا الشمالية.

وتعتبر بيونغ يانغ المناورات العسكرية في محيطها بمثابة تدريب لاجتياح أراضيها، مؤكدة أن تجاربها الصاروخية هي «تدابير مضادة» ضرورية. كما تبنت العام الماضي عقيدة جديدة تعتبر وضعها كقوة نووية أمرا «لا رجوع فيه»، وتسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية.

وينص القانون الذي صدر بهذا الصدد على أنه «إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة النووية الوطنية في خطر التعرض لهجوم من قوات معادية، فإن الضربة النووية تجرى في شكل تلقائي وفوري».

وحذرت سول وواشنطن بأن أي هجوم نووي من الشمال سيقابل برد مدمر. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك في 14 ديسمبر إنه «إذا أقدمت كوريا الشمالية على أي عمل متهور يقضي على السلام، فإن ما ينتظرها هو دمار مروع».

من جهة أخرى، عمدت ببيونغ يانغ المدعومة من الصين إلى التقرب أخيرا من روسيا. ودعا كيم خلال اجتماع الحزب السنوي إلى «توسيع وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجي مع الدول المستقلة والمعادية للإمبريالية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

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