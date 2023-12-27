الولايات المتحدة تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين فيه على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم معركة كييف ضد الغزو الروسي.

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في بيان: «من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن، لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والأربعاء الماضي، أكد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي أن إقرار حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا، البالغة قيمتها 61 مليار دولار، لن يحصل هذا العام، معربين عن أملهما أن تتحقق هذه الخطوة مطلع العام المقبل، على الرغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرعين بسرعة إقرارها.

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وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس، السيناتور تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية فيه، ميتش ماكونيل، في بيان مشترك: «المفاوضون ما زالوا يعملون على بضع مسائل، ونأمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ التحرك سريعا على صعيد إقرار هذه الحزمة مطلع العام المقبل».

وأجرى الرئيس الأوكراني، في بداية ديسمبر الجاري، جولة دبلوماسية، لإقناع الولايات المتحدة وأوروبا بمواصلة إرسال الأسلحة والتمويل إلى أوكرانيا التي تتصدى للغزو الروسي منذ عامين تقريبا.

الكونغرس الأميركي منقسم

لكن غالبية في الكونغرس الأميركي، المنقسم حول مساعدة بـ61 مليار دولار إضافية، لم تستجب له. بينما فرض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض على مساعدة جديدة من الاتحاد الأوروبي. ويصر حلفاء أوكرانيا على أنهم لن يسمحوا بسقوطها، لكن هذه الإشارات مقلقة، خاصة بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق في الصيف.

ولم تؤدّ العملية، التي كانت منتظرة بترقب، إلى التقدم المرجو، وباتت أوكرانيا الآن بحاجة ماسة إلى ذخائر، للحفاظ على خطوطها. لكن روسيا التي تتمتع بالثقة، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال السنتين الماضيتين، عادت إلى الهجوم في الجنوب مجددا كما في الشرق.