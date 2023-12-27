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كيم يدشّن أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي للحزب الحاكم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 08:42 صباحا
كيم يدشّن أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي للحزب الحاكم
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون (وسط) خلال الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ 26 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في بيونغ يانغ دشن أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي الذي يعقده الحزب الحاكم (حزب العمّال الكوري) في نهاية كلّ عام.

واعتاد كيم في السنوات الأخيرة على استبدال خطاب رأس السنة الجديدة بالاعلان عن سياسات البلاد في المجالات الرئيسية مثل الدبلوماسية والأمن والاقتصاد في كلمته باجتماع السنوي لحزب العمّال الكوري، حسب وكالة «فرانس برس».

رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «هواسونغ-18»
كيم جونغ أون يؤكد أنه سيرد على أي هجوم نووي بالسلاح الذري

وأعلن كيم في اختتام الاجتماع الماضي في الأول من يناير الماضي عن زيادة هائلة في الترسانة النووية لكوريا الشمالية.

مزيد من التوتر مع سيول
وقال كيم في خطاب ألقاه الثلاثاء في افتتاح أعمال اجتماع نهاية هذه السنة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء، إنّ «2023 كان عام تحوّلات عظيمة وتغيّرات كبيرة»، بخاصة في ما يتعلق بالقدرات العسكرية لبيونغ يانغ.

وتميّز هذا العام بالنسبة لبيونغ يانغ بإطلاقها أول قمرصناعي للتجسّس العسكري، واختبارها بنجاح صاروخ هواسونغ-18، أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات في ترسانتها، وتكريسها في دستور البلاد وضعها كقوة نووية.

وهدد كيم الأسبوع الماضي إنّ بلاده لن تتردّد في استخدام السلاح الذرّي إذا تمّ استفزازها بأسلحة نووية.

وشهدت العلاقات المتوترة أساساً بين بيونغ يانغ وسيول مزيداً من التوتّر في نوفمبر بعد إطلاق كوريا الشمالية قمرها التجسّسي، وإثر إطلاق القمر التجسّسي علّقت الدولتان اتفاقاً أبرمتاه في 2018 لخفض التوترات العسكرية بينهما.

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