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البنتاغون: إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيّرة وصواريخ أطلقها «الحوثي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 11:44 مساء
البنتاغون: إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيّرة وصواريخ أطلقها «الحوثي»
لقطة من الجو للبنتاغون مقر وزارة الدفاع الأميركية في أرلينغتن بفرجينيا، 29 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلن البنتاغون اليوم الثلاثاء أن الجيش الأميركي أسقط أكثر من 10 طائرات مسيّرة هجومية وصواريخ أطلقتها قوات الحوثي من اليمن باتجاه سفن شحن في البحر الأحمر.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «لم تلحق بالسفن في المنطقة أي أضرار ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات»، مشيرة إلى إسقاط سرب من 12 طائرة مسيّرة وثلاثة صواريخ بالستية مضادة للسفن وصاروخي هجوم بري على مدى 10 ساعات، حسب وكالة فرانس برس.

وأعلنت الولايات المتحدة في 19 ديسمبر الجاري تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمى «المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات»، يضم عشر دول بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

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وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن «الدول التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة».

جماعة الحوثي: المياه آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى كيان الاحتلال
فيما قال كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، إن جماعة الحوثي لن تغير موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة، واكد أن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال.

وتابع أن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة «لا داعي له أساسا»، خاصة أن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال، بسبب «الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين والحصار على قطاع غزة».

 

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