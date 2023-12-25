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قلق أميركي من «ظروف سجن» المعارض الروسي نافالني في مستعمرة قطبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 10:29 مساء
قلق أميركي من «ظروف سجن» المعارض الروسي نافالني في مستعمرة قطبية
أليكسي نافالني. (الإنترنت)
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أكدت الولايات المتحدة الإثنين أنها «قلقة جدا» من «ظروف سجن» المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي نقل إلى سجن في منطقة قطبية روسية بعدما انقطعت اخباره لنحو ثلاثة أسابيع.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية «نحن سعداء للأنباء التي تفيد بتحديد مكان نافالني. لكننا قلقون جدا على مصير نافالني وظروف سجنه الظالمة» بحسب «فرانس برس».

أليكسي في صحة جيدة
ونُقل نافالني الذي انقطعت أخباره لنحو ثلاثة أسابيع إلى مستعمرة جزائية في منطقة القطب الشمالي، وفق ما أعلنت الناطقة باسمه الإثنين. وقالت كيرا يارميش عبر منصة «إكس»، «لقد عثرنا على أليكسي نافالني. وهو الآن في آي-كاي-3 في مستعمرة خارب بمنطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، وقد زاره محاميه اليوم. أليكسي في صحة جيدة».

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وتقع بلدة خارب الصغيرة التي يناهز عدد سكانها 5000 نسمة في منطقة يامالو-نينيتس النائية بشمال روسيا. وتضم العديد من المستعمرات الجزائية. ويقضي نافالني الناشط المناهض للفساد وأبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً بتهمة «التطرف».

وانقطعت أخبار السجين عن أقاربه والمتعاونين معه منذ بداية ديسمبر، عندما كان محبوسا في مستعمرة تقع في منطقة فلاديمير على بعد 250 كيلومترا من موسكو.

 مستعمرات «النظام الخاص»
ووفق الحكم الصادر ضد نافالني بتهمة «التطرف»، يجب على المعارض أن يقضي عقوبته في إحدى مستعمرات «النظام الخاص»، وهي فئة تكون فيها ظروف الاحتجاز هي الأقسى، والتي عادة ما تكون مخصصة للمحكومين بالسجن المؤبد والسجناء الخطيرين.

وتوجد في خارب مستعمرة «نظام خاص»، وهي المستعمرة رقم 18، لكن نافالني محتجز حاليا في مستعمرة أخرى. وقال إيفان جدانوف المقرب من المعارض عبر منصة «إكس»، «منذ البداية، أصبح من الواضح أن السلطات تريد عزل أليكسي، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية» المقرر إجراؤها في مارس 2024.

غالبا ما تستغرق عمليات النقل من مستعمرة عقابية إلى أخرى في روسيا أسابيع من السفر بالقطار على مراحل، وتنقطع أخبار المساجين خلال هذه الفترة. وقد أثار انقطاع أخبار نافالني قلقا في العديد من العواصم الغربية ولدى مسؤولين في الأمم المتحدة.
 

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