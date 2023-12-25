إيران: الاتهام الأميركي باستهداف سفينة في المحيط الهندي «بلا قيمة»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت إيران، الإثنين، أن اتهام الولايات المتحدة لها باستهداف سفينة قبالة سواحل الهند نهاية الأسبوع المنصرم، «بلا قيمة».

وتعرّضت سفينة تجارية السبت لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي، ألحق بها أضرارا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا، وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن هذه الطائرة المسيّرة «أطلقت من إيران».

«ادعاءات مرفوضة ولا قيمة لها»

واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي الإثنين، أن «الاتهامات الأميركية لا نهاية لها، والمتهم الأكبر في الشهرين الماضيين هو الإدارة الأميركية.. واشنطن هي المسؤول الأول والأخير عن بدء الحرب من قبل الکیان الصهيوني واستمرارها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف «من هذا المنطلق فإننا نعتبر ادعاءاتهم مرفوضة ولا قيمة لها، وهدفها سياسي»، موضحا أن هذه الادعاءات تهدف أيضا إلى «التغطية على الجرائم الأمريكية في غزة».

ويأتى الاعتداء بعد سلسلة من الهجمات التي شنّها الحوثيون اليمنيون، على سفن تجارية في منطقة البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك «نصرة للشعب الفلسطيني»، على خلفية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر.

كذلك، انتقد كنعاني موقف لندن المندّد بـ«التأثير الخبيث» لإيران، مضيفا أن المملكة المتحدة لطالما أدت «دورا مهما في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة»، معتبرا أنها «ليست في مکانة قانونية وأخلاقية تخولها توجيه اتهامات ضد إيران والأطراف الأخرى في المنطقة».

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون اعتبر في مقابلة نشرت الأحد، أن لإيران «تأثير خبيث كليا في المنطقة والعالم»، متعهدا بتعزيز إجراءات الردع ضدها وضد حلفائها مثل الحوثيين وحزب الله اللبناني وفصائل عراقية.