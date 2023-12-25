ملك إسبانيا يحذر من «بذور الخلاف» في بلاده

القاهرة - بوابة الوسط

حذر ملك إسبانيا فيليبي السادس الأحد من «بذور الخلاف»، داعيا مواطنيه إلى الدفاع عن الدستور الإسباني الذي جرى الاحتفال أخيرا بالذكرى الخامسة والأربعين لوضعه، والذي يوصف بأنه أكبر نجاح سياسي في التاريخ الحديث لإسبانيا.

وقال رئيس الدولة الإسبانية في كلمته التقليدية لمناسبة عيد الميلاد، التي بثتها الإذاعة والتلفزيون، «منع بذور الخلاف من أن تتجذر بيننا هو واجب أخلاقي يقع على عاتقنا جميعا»، مؤكدا أن بفضله «تمكنا من تجاوز الانقسام الذي كان سببا للعديد من الأخطاء في تاريخنا، والذي فتح الجروح وفرق بين الناس»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ودعا فيليبي السادس مواطنيه إلى تجاوز انقساماتهم التي أثارها قانون العفو عن انفصاليين كاتالونيين متورطين في محاولة انفصال فاشلة في 2017، والذي ضمن لرئيس الوزراء البقاء في منصبه.

وتأتي رسالة الملك في سياق توترات سياسية شديدة، بعد نحو ستة أسابيع من فوز الاشتراكي بيدرو سانشيز بتصويت على الثقة في البرلمان ما يبقيه على رأس حكومة، بدعم من الانفصاليين الكاتالونيين.

عفو غير دستوري

ووعد رئيس الحكومة لكسب هذا التأييد، بمنح العفو عن انفصاليين جرت محاكمتهم على خلفية دورهم في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال العام 2017.

وتسبب هذا الإجراء في انقسام عميق وتظاهرات حاشدة في إسبانيا، ووصف زعيم الحزب الشعبي المحافظ المعارض ألبرتو نونيز فيخو العفو بأنه غير دستوري ويشكل إهانة لإسبانيا.

وذهب زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال إلى أبعد من ذلك متهماً سانشيز بالتصرف مثل ديكتاتور، مصيفا «سيحين الوقت الذي يرغب فيه الناس بتعليقه من قدميه».



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