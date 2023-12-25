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أوكرانيا تعلن إسقاط 28 مسيرة روسية خلال هجوم ليلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 11:31 صباحا
أوكرانيا تعلن إسقاط 28 مسيرة روسية خلال هجوم ليلي
طائرة مسيرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الاثنين، أنها أسقطت 28 مسيرة من أصل 31 جرى إطلاقها خلال هجوم ليلي روسي جديد، بينما احتفل الأوكرانيون (الأرثوذكس) بعيد الميلاد في 25 ديسمبر، للمرة الأولى تناغما مع الغربيين (الكاثوليك)، في إشارة تحد لروسيا.

وقالت القوات الأوكرانية، على تلغرام، إن هذا الهجوم الذي شنته روسيا بواسطة مسيرات إيرانية الصنع من طراز «شاهد» استهدف المناطق الجنوبية في أوديسا وخيرسون وميكوليف والمنطقة الشرقية من دونيتسك والمنطقة الغربية من خميلنيتسكي، بحسب وكالة «فرانس برس».
 

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