«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى، من خلال قنوات خاصة، انفتاحه على عقد صفقة مع أوكرانيا، على الرغم من أنه لم يقر بذلك علانية.

وتحدثت الجريدة، في تقرير نشرته السبت، عن «دفعة أخيرة عبر قنوات دبلوماسية خلفية، حيث أرسل الرئيس بوتين رسالة مختلفة مفادها أنه مستعد لإبرام صفقة مع جارته أوكرانيا».

يأتي ذلك في الوقت الذي تفاخر فيه الرئيس الروسي، خلال اجتماع عقده مع جنرالات جيشه الأسبوع الماضي، بفشل الهجوم المعاكس الذي شنته كييف، مؤكدا أن أهداف الحرب التي شنها منذ فبراير العام 2022 لم تتغير.

غير أن الجريدة الأميركية نقلت عن مسؤولين روس سابقين ومقربين من الكرملين أن «بوتين أشار عبر وسطاء، منذ سبتمبر الماضي على الأقل، إلى أنه منفتح على وقف إطلاق النار، وتجميد القتال على طول خطوط المواجهة الحالية، وهو ما يقل كثيرا عن طموحاته للسيطرة على أوكرانيا».

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وأكد فحوى تلك الرسائل مسؤولون دوليون تلقوا الرسائل من مبعوثي بوتين، وقال مسؤولون أميركيون لـ«نيويورك تايمز»: «بوتين أرسل مبعوثين، لاستشعار إمكانية إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في خريف العام 2022».

وجرى كشف هذا التحول، حسب الجريدة الأميركية، بعد خسائر منى بها الجيش الروسي في شمال شرق البلاد، لدرجة أن بوتين أعرب عن شعور بالرضا عن الأراضي التي استولت عليها قواته إلى الآن، وهو مستعد للهدنة.

مناورة جديدة

في حين يرى مسؤولون دوليون وروس، تحدثت إليهم الجريدة الأميركية، أن «اهتمام بوتين المتكرر بوقف إطلاق النار مناورة جديدة، للحفاظ على المكاسب على الأرض، ودليل على الكيفية التي سيطرت بها الانتهازية والارتجالية على مسار الحرب خلف الأبواب المغلقة».

وقالوا: «هذا يشير إلى مناورة بهدف تقليل المخاطر، وإبقاء الخيارات مفتوحة في حرب استمرت أطول مما توقع بوتين نفسه. وبينما يتحدث بوتين علنيا عن النصر، فهو يبعث رسائل خاصة حول رغبته في إعلان النصر، والمضي قدما».

وأضاف مسؤول دولي، قالت «نيويورك تايمز» إنه التقى مسؤولين في الكرملين: «هم يقولون نحن مستعدون للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار. هم يرغبون في الحفاظ على مواقعهم في خطوط المعارك».

موقف أوكرانيا من الهدنة

وأوضحت الجريدة الأميركية أنه لا يوجد دليل يؤكد موافقة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي تعهد باستعادة كل الأراضي الأوكرانية التي وقعت تحت سيطرة الجيش الروسي، على إبرام مثل تلك الصفقة.

وقال بعض المسؤولين الأميركيين: «هذه قد تكون محاولة مألوفة من قِبل الكرملين للتضليل، ولا تعكس رغبة حقيقية لدى بوتين في التوصل إلى تسوية». وأضاف مسؤولون روس سابقون أن بوتين قد يغير رأيه مرة أخرى إذا اكتسبت القوات الروسية زخماً.



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