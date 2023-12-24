4 قتلى في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بجروح، في ضربات روسية استهدفت ليل السبت-الأحد وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، بحسب السلطات المحليّة.

وقال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين، عبر تطبيق تلغرام، إنّ الجيش الروسي قصف الليلة الماضية وسط مدينة خيرسون، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أنّ «قذيفة أصابت مبنى سكنياً»، ممّا أدّى إلى مقتل «رجل يبلغ من العمر 87 عاماً وزوجته البالغة من العمر 81 عاماً»، مضيفا أنّ القذيفة أسفرت أيضاً عن إصابة شخص آخر «يبلغ من العمر 54 عاماً بارتجاج دماغي بسبب الانفجار وبجروح في ساقه».

وفي قصف ثان استهدف مكاناً آخر في وسط مدينة خيرسون، عثرت فرق الطوارئ «على جثة رجل أثناء إزالتها الأنقاض»، وفق المصدر نفسه.

قصف روسي بشكل شبه يومي

وبحسب حاكم المنطقة فإنّ حصيلة الضربات الروسية على خيرسون خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت «أربعة قتلى وتسعة جرحى، بينهم طفل».

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وأكّد الحاكم أنّ «الجيش الروسي قصف في خيرسون مناطق سكنية ومنشآت طبية ومؤسّسة تعليمية وبنى تحتية حيوية»، من دون مزيد من التفاصيل بشأن حجم الأضرار المادية.

وتقع خيرسون على الجانب الآخر من خط الجبهة الطبيعي الذي يشكّله نهر دنيبرو، ويستهدفها قصف روسي بشكل شبه يومي منذ استعادتها قوات كييف في نوفمبر 2022 بعد أشهر عدة من سقوطها بيد القوات الروسية.

من جهة ثانية، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية صباح الأحد، أنّها اعترضت خلال الليل 14 طائرة مسيّرة من أصل 15 أطلقتها روسيا.



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