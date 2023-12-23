الأمم المتحدة تخشى تنفيذ طهران حكم إعدام انتقاميا بحق إيراني سويدي

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت الأمم المتحدة اليوم السبت من احتمال إعدام مواطن إيراني سويدي «قريبا» في إيران ردا على تأييد محكمة سويدية إدانة مسؤول السجون الإيرانية السابق.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على موقع «إكس» (تويتر سابقًا) أنها حصلت على «معلومات مثيرة للقلق مفادها أن الدكتور أحمد رضا جلالي سيتم إعدامه قريبًا بتهمة معاداة الذات الإلهية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية السويدية إنها «تبلغت بهذه المعلومات التي لم يتم تأكيدها».

حُكم على جلالي بالإعدام في عام 2017 بتهمة التجسس، وهو ما اعتبرته ستوكهولم وحلفاؤها بأنه اتهام لا أساس له من الصحة قبل اعتقاله في إيران في أبريل 2016، وكان جلالي أستاذا مشاركا في طب الكوارث في إحدى جامعات بروكسل.

تهديد خطير على صحته

وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أسفها «لعدم الامتثال لقواعد محاكمة عادلة وغياب الإجراءات القانونية» مضيفة «يجب على إيران أن توقف عملية الإعدام هذه». واعتبرت ستوكهولم أنه ينبغي الإفراج عن جلالي لأسباب إنسانية.

وقالت وزارة الخارجية السويدية إن «الظروف التي احتجز فيها أحمد رضا جلالي تشكل تهديدا خطيرا لصحته».

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وهذه المخاوف المتعلقة بمصير الأكاديمي ترتبط بتداعيات محاكمة المسؤول السابق في السجون الإيرانية حميد نوري في السويد، والتي قد تؤدي إلى الانتقام من السجناء السويديين المحتجزين في إيران.

وتقول منظمة العفو الدولية إن جلالي يواجه «خطرًا جسيمًا بالإعدام كانتقام فوري» بعد أن أيدت محكمة سويدية الثلاثاء الحكم بالسجن المؤبد على نوري لضلوعه في عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أمرت بها طهران عام 1988.

«لجان الموت»

وأدين نوري (62 عاما) «بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل» بسبب دوره في عمليات إعدام خمسة آلاف سجين على الأقل في إيران بموجب سلسلة أحكام أصدرتها «لجان الموت» طالت بشكل رئيسي منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة المتحالفة آنذاك مع بغداد في الحرب التي امتدت ثمانية أعوام بين البلدين.

بعد صدور الحكم، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إنه «يبدو من المحتمل بشكل متزايد أن تهدد السلطات الإيرانية بإعدام أحمد رضا جلالي، في أعقاب فشل مساعيها في التأثير على مسار القضاء في السويد».