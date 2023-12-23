  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة تخشى تنفيذ طهران حكم إعدام انتقاميا بحق إيراني سويدي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 07:33 مساء
الأمم المتحدة تخشى تنفيذ طهران حكم إعدام انتقاميا بحق إيراني سويدي
صورة التقطت في 23 نوفمبر 2021 لمتظاهرين خارج محكمة منطقة ستوكهولم حيث يحاكم الايراني حامد نوري بتهمة ارتكاب جريمة حرب. (أ ف ب)
alwasat radio

حذّرت الأمم المتحدة اليوم السبت من احتمال إعدام مواطن إيراني سويدي «قريبا» في إيران ردا على تأييد محكمة سويدية إدانة مسؤول السجون الإيرانية السابق.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على موقع «إكس» (تويتر سابقًا) أنها حصلت على «معلومات مثيرة للقلق مفادها أن الدكتور أحمد رضا جلالي سيتم إعدامه قريبًا بتهمة معاداة الذات الإلهية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية السويدية إنها «تبلغت بهذه المعلومات التي لم يتم تأكيدها».
حُكم على جلالي بالإعدام في عام 2017 بتهمة التجسس، وهو ما اعتبرته ستوكهولم وحلفاؤها بأنه اتهام لا أساس له من الصحة قبل اعتقاله في إيران في أبريل 2016، وكان جلالي أستاذا مشاركا في طب الكوارث في إحدى جامعات بروكسل.

تهديد خطير على صحته
وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أسفها «لعدم الامتثال لقواعد محاكمة عادلة وغياب الإجراءات القانونية» مضيفة «يجب على إيران أن توقف عملية الإعدام هذه». واعتبرت ستوكهولم أنه ينبغي الإفراج عن جلالي لأسباب إنسانية.

وقالت وزارة الخارجية السويدية إن «الظروف التي احتجز فيها أحمد رضا جلالي تشكل تهديدا خطيرا لصحته».

-  أول موقف من طهران بعد حكم القضائي السويدي ضد مسؤول إيراني سابق
-  أبوجناح يصل طهران على رأس وفد من وزارة الصحة

وهذه المخاوف المتعلقة بمصير الأكاديمي ترتبط بتداعيات محاكمة المسؤول السابق في السجون الإيرانية حميد نوري في السويد، والتي قد تؤدي إلى الانتقام من السجناء السويديين المحتجزين في إيران.

وتقول منظمة العفو الدولية إن جلالي يواجه «خطرًا جسيمًا بالإعدام كانتقام فوري» بعد أن أيدت محكمة سويدية الثلاثاء الحكم بالسجن المؤبد على نوري لضلوعه في عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أمرت بها طهران عام 1988.

«لجان الموت»
وأدين نوري (62 عاما) «بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل» بسبب دوره في عمليات إعدام خمسة آلاف سجين على الأقل في إيران بموجب سلسلة أحكام أصدرتها «لجان الموت» طالت بشكل رئيسي منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة المتحالفة آنذاك مع بغداد في الحرب التي امتدت ثمانية أعوام بين البلدين.

بعد صدور الحكم، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إنه «يبدو من المحتمل بشكل متزايد أن تهدد السلطات الإيرانية بإعدام أحمد رضا جلالي، في أعقاب فشل مساعيها في التأثير على مسار القضاء في السويد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني

زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»

«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!

«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!
قناة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس

قناة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس
«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟
كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا

كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا
«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد
ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان

ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي

النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود

يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود
«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة

«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة
رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي
الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي

الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي
الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة

الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة
السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية

السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حريق في سفينة «مرتبطة بإسرائيل» بالمحيط الهندي بعد هجوم بطائرة مسيّرة
حريق في سفينة «مرتبطة بإسرائيل» بالمحيط الهندي بعد هجوم بطائرة ...
البيت الأبيض: إيران متورطة بشكل كبير في استهداف السفن بالبحر الأحمر
البيت الأبيض: إيران متورطة بشكل كبير في استهداف السفن بالبحر ...
إيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي ​​على غزة
إيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي ...
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض ...
زيادة المهاجرين على الحدود الأميركية - المكسيكية إلى 2.4 مليون خلال شهرين
زيادة المهاجرين على الحدود الأميركية - المكسيكية إلى 2.4 مليون ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من ......
المزيد
الأمم المتحدة تخشى تنفيذ طهران حكم إعدام انتقاميا بحق إيراني سويدي
الأمم المتحدة تخشى تنفيذ طهران حكم إعدام انتقاميا بحق إيراني......
فرنسا تحتجز طائرة قادمة من الإمارات بشبهة «الإتجار بالبشر»
فرنسا تحتجز طائرة قادمة من الإمارات بشبهة «الإتجار بالبشر»...
المحكمة العليا الأميركية ترفض البت بسرعة بشأن حصانة ترامب الرئاسية
المحكمة العليا الأميركية ترفض البت بسرعة بشأن حصانة ترامب ......
زيادة المهاجرين على الحدود الأميركية - المكسيكية إلى 2.4 مليون خلال شهرين
زيادة المهاجرين على الحدود الأميركية - المكسيكية إلى 2.4 ......
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض......
المزيد