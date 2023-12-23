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سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 03:33 مساء
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
حماس تسلم أسرى الاحتلال للصليب الأحمر ضمن الدفعة الخامسة لتبادل الأسرى، 28 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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أكد السفير الأميركي السابق لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، مارتين إنديك، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) «لن تهزم»، وحث «تل أبيب» على التفاوض من أجل عودة الأسرى.

وشغل إنديك، السياسي الأميركي، منصب سفير لدى الاحتلال لفترتين امتدتا من أبريل 1995 إلى سبتمبر 1997 ومن يناير 2000 إلى يوليو 2001، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وذكر إنديك في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «اليوم نقطة تحول في إسرائيل، عندما يقول كبار الصحفيين (بارنيا، بيرجمان، كاسبيت.. إلخ) للجمهور الإسرائيلي ما لا يقوله لهم بنيامين نتنياهو»، مضيفا «أن حماس مصابة بكدمات، ولكنها لن تهزم، وأفضل ما يمكن فعله الآن هو التفاوض على عودة الرهائن بثمن باهظ».

وعيّن إنديك (72 عاما)، مبعوثا للسلام في الشرق الأوسط في يوليو عام 2013.

حماس أصبحت أكثر قوة على المستوى الاستراتيجي
وقبل أيام، نقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، عن محلل عسكري إسرائيلي، قوله إنه «لا يمكن تدمير حماس، فهي ليست مجرد منظمة، لكنها قوة ذات جذور في المجتمع، وأفكارها متجذرة في عقول وقلوب الناس، والتعامل مع هذا الأمر يمكن مقارنته بتطهير ألمانيا بعد الحرب، أي إنها عملية ستستغرق عقودا.

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وتعتقد «دير شبيغل»، أن «حماس» قد «تخرج من هذه الحرب وقد تم إضعافها عسكريا، لكنها أصبحت أكثر قوة على المستوى الاستراتيجي».

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